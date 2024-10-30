Спільне переживання емоцій може викликати прив’язаність навіть у незнайомців, але є умова – вчені

Учасники дослідження частіше переживали більш інтенсивні емоції, якщо могли бачити іншого з пари

Науковці з’ясували, що спільний досвід переживання сильних емоцій здатний викликати прив’язаність між людьми за умови, що вони можуть бачити одне одного.

Такий висновок зробила команда науковців за результатами дослідження, яке опублікували в Royal Society Open Science, повідомляє The Guardian.

Раніше вчені з’ясували, що сильний сміх, страх чи радість, пережиті разом із іншою людиною, можуть викликати почуття прив’язаності.

Але досі не було зрозуміло, яка обов’язкова умова такого зв’язку – інтенсивність пережитого, схожість емоцій чи обидва фактори. Також не було відомо, чи ефект змінюється для радісних або сумних емоцій.

У новому дослідженні взяли участь 122 людей віком від 18 до 35 років, яких об’єднали в пари за однією статтю.

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Кожній парі учасників показували три відео в довільному порядку, кожне з яких тривало протягом п’яти хвилин. Серед роликів були: комедія, фільм про страждання тварин у неволі, а також кадри університетської бібліотеки.

Половина пар дивилися фільми і могли бачити одне одного, між іншою частиною учасників була завіса.

За реакцією залучених до дослідження людей спостерігали завдяки аналізу серцевої, дихальної активності та провідності шкіри. Після перегляду роликів в учасників запитували про їхні почуття до іншого з пари та враження від фільмів.

Опісля науковці відібрали результати 39 пар, за якими робили висновки. Вони виявили, що емоційні фільми викликали сильнішу реакцію організму, ніж нейтральний ролик.

Крім того, учасники, які могли бачити одне одного під час сеансу, оцінили свої емоції як більш інтенсивні.

Також дослідники виявили зв’язок між збільшенням сили пережитих емоцій та інтенсивнішим відчуттям прив’язаності до іншої людини.

Однак можливість бачити одне одного, за словами вчених, не вплинула на ставлення учасників до роликів.

"Ми виявили, що мовчазний перегляд емоційних фільмів разом з іншою людиною пов’язаний із соціальною прив’язаністю, навіть якщо ця людина незнайома і не було жодного словесного спілкування", – сказав співавтор дослідження Віктор Чунг.

Раніше ми розповідали, що таке прив’язаність та які її види існують.