Закоханість у знаменитість і туга за колишніми. 5 типів нерозділеного кохання

Мабуть, багатьом знайоме нерозділене кохання – коли інша людина не відповідає взаємністю на почуття. Дослідники кажуть, наслідком такого життєвого досвіду може бути не лише розчарування, але й стрес та низька самооцінка

Науковці провели дослідження, результати якого опублікували в Sage Journals, і описали його як "неповноцінне наближення" до справжнього кохання, яке не досягає його повного, сильного взаємного вираження, пише Psychology Today.

Крім того, вчені змогли класифікувати 5 типів нерозділеної любові.

Парасоціальне кохання

Це закоханість у людину, яка є недоступною чи недосяжною. Наприклад, у знаменитість чи публічну особу.

Результати дослідження, яке провели у 2021 році, свідчать, що люди здатні розвивати сильну прив'язаність до вигаданих персонажів (акторів, героїв фільмів тощо).

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"Іноді ви можете любити цю людину, тому що ідеалізували її у своїй уяві. Ви прив'язані до цієї ідеальної версії, не сприймаючи як повноцінну, складну особистість з недоліками і навіть небажаними рисами характеру", – кажуть експерти.

У таких сценаріях людина, яка переживає закоханість, часто знає, що шанси на реальні стосунки майже нульові.

Навіть коли існує певний рівень взаємодії, наприклад, під час зустрічі чи автограф-сесії, стосунки навряд чи розвиватимуться далі, припускають дослідники. Відсутність взаємності може призвести до відчуття напруження та стресу.



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Закоханість у того, хто "поруч"

Іноді ми можемо закохатися в когось, хто є фізично близьким (колега, однокласник, сусід). На відміну від першого типу, цей передбачає фактичну, хоча й обмежену, взаємодію з тим, хто нам подобається.

Дослідники виявили, що цей вид є найпоширенішим з усіх. Близькість і часта взаємодія можуть посилювати потяг та емоційну прив'язаність, навіть якщо ці почуття залишаються невисловленими.

Бажання розпочати стосунки часто "вступає в бій" зі страхом бути відкинутим, що призводить до замкнутого кола невизначеності та емоційного неспокою.

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Активне прагнення романтичних стосунків

Цей тип нерозділеного кохання виникає, коли хтось захоплюється іншою людиною і вирішує "переслідувати" її.

Однак людина, яку "переслідують", не завжди може розпізнати або відповісти взаємністю на почуття, що призводить до краху очікувань від стосунків. Через це у "переслідувача" можуть виникнути "емоційні американські гойдалки". Він сподіватиметься вийти за межі нерозділених почуттів.

У деяких випадках це прагнення може призвести до стосунків, коли нерозділене кохання з часом трансформується у взаємну прихильність. Утім, це залежить від різних факторів, як-от емоційна доступність, взаємна симпатія, спільні інтереси та чітка комунікація.

Туга за колишніми коханими

Йдеться про тривале бажання зустрітися з партнером чи партнеркою, з якою/яким стосунки вже закінчилися. Фахівці зазначають, коли розрив не взаємний, то хтось з пари може залишатися емоційно прив'язаним до іншого.

Через глибокі почуття та емоційну прив’язаність тому, кого покинули, може бути важко почати нові стосунки.

Дослідники припускають, що до такого типу нерозділеного кохання може спонукати не лише туга за конкретною людиною, але й страх залишитися самотнім чи відчути себе негідним любові.

Нерівні стосунки

Навіть коли стосунки вже розпочалися, то кожен в парі може відчувати кохання по-різному – один партнер може любити сильніше за іншого. Вчені називають це "кількісною асиметрією".

"Любов може бути багатогранною, охоплюючи пристрасть, близькість, відданість, прив'язаність, турботу і сексуальність. Коли партнери не збігаються в цих сферах (коли один бажає більше пристрасті, а інший прагне глибокої прихильності), то такий дисбаланс може призвести до розчарування та емоційного напруження", – стверджують експерти.

Раніше ми розповідали, як подолати кризу в стосунках та їх покращити.