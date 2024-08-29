Кричали "Ганьба": рідні полонених морпіхів вийшли на акцію під офісом МКЧХ в Україні

Оновлено 29.08.24 о 20:28

Сім’ї полонених морських піхотинців вийшли на мітинг біля офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.

Акцію влаштували у Києві 29 серпня, в День пам’яті захисників України, повідомила Медійна ініціатива за права людини.

"Сьогодні, у День пам’яті захисників України, родини морпіхів зібралися на акцію-нагадування не лише про загиблих, але й тих військових і цивільних, які залишаються в російському полоні або зникли безвісти.

Вони хочуть почути від представників МКЧХ відповідь, чому більшість сімей не має жодної інформації про місце перебування та стан їхніх рідних", – написала організація.

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У Медійній ініціативі нагадали, що Міжнародний комітет Червоного Хреста – єдина організація, яка має мандат на відвідування місць утримання військовополонених, однак зробити це може виключно з дозволу адміністрації в’язниці, ізолятора або колонії.

Росія майже не допускає представників МКЧХ до місць утримання, намагаючись приховати від світу свої злочини.

Медійна ініціатива за права людини закликала долучатися до таких акцій і підтримувати родини в їхній боротьбі.

"Те, що сьогодні відбулося під стінами київського офісу Міжнародного комітету Червоного Хреста, – це вирок всій системі міжнародного права і міжнародних організацій. Доведені до відчаю рідні полонених, готові мало не до самоспалення, фактично штурмують МКЧХ. І це тільки початок.

Бо роками МКЧХ, ООН, ОБСЄ, дипломатичні місії і представництва розводять руками, кидаються один в одного мандатами і просто спостерігають, як тисячі українців повільно помирають в полоні", – також написала Ольга Решетилова.

Правозахисниця наголосила, що безкарність Росії допускає міжнародна спільнота, яка "продовжує вдавати, що Женевські конвенції діють".

Оновлено. У коментарі "УП.Життя" в Червоному Хресті України, коментуючи ситуацію, заявили, що з 2022 року "докладають всіх можливих зусиль, аби тисячі українських сімей отримали інформацію про статус їхніх близьких".

Там додали, що "продовжують нагадувати державам про обов'язок, відповідно до Женевських конвенцій, гуманно поводитися з полоненими та сприяти зв'язку з родинами".

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"Ми також роздратовані через існуючі обмеження і те, що тисячі людей, які мучаться в очікуванні, досі не змогли отримати звісток.

Як би нам не хотілося просто приходити до місць несвободи та здійснювати відвідування, в реальному житті не можна обійтися без часом тривалої процедури дипломатії.

Хоча результатів одразу й видно, хочемо запевнити родичів, близькі яких зникли безвісти, що ми невпинно працюємо над тим, щоб отримати доступ до військовополонених, де би їх не утримували", – заявили в Червоному Хресті.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що жоден звільнений з полону військовий не бачив представників МКЧХ.

Також ми пояснювали, як МКЧХ підтверджує статус полонених.



