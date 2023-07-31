В Австралії ідентифікували об’єкт, який був схожий на уламки космічної ракети

На узбережжі Західної Австралії, поблизу міста Джуріен-Бей знайшли невідомий об’єкт, що нагадував уламок космічного корабля. Невідомі уламки вже ідентифікували.

Космічне агентство Австралії повідомило, що це фрагмент відпрацьованого третього ступеня ракети-носія Polar Satellite Launch Vehicle, пише Sky News.

З перших днів знахідка викликала низку різних теорій, зокрема, що це "космічне сміття".

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Австралійське космічне агентство зробило більш конкретний висновок, заявивши, що об’єкт, швидше за все, був уламком відпрацьованого третього ступеня ракети-носія Polar Satellite Launch Vehicle. Вона належить індійській організації космічних досліджень.

Уламки "космічного корабля". Фото: Pic: Australian Space Agency

Третій ступінь корабля відкидається на висоті 423 км.

Знайдена каністра золотистого кольору, довжина якої близько 2,5 м, а ширина 2,5 м, зараз зберігається на складі.

Австралійське космічне агентство повідомило, що офіційні особи Індії та Австралії працюють разом, щоб "надати подальше підтвердження для визначення наступних кроків, включно з розглядом зобов’язань за космічними договорами ООН".

Місцевий житель Гарт Гріффітс сказав, що сусід сповістив його про дивну знахідку два тижні тому. На ній були раки та інші морські мешканці.

Нагадаємо, попри скептичне ставлення колег, астрофізик з США припускає, що залишки вогняної кулі, які знайшли у морському дні кілька років тому, могли бути із позаземного космічного корабля.

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