Рятувальники прихистили собаку, який два дні шукав господаря на руїнах будинку в Києві

Тварина чекала свого господаря після удару по багатоповерхівці в Києві

Рятувальники прихистили собаку Джессі, яка шукала свого господаря після смертельної атаки РФ на Київ 28 серпня.

Протягом двох днів тварина марно чекала на власника поблизу зруйнованого під'їзду столичної багатоповерхівки.

Відео із Джессі раніше опублікували в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Її світ зупинився 28 серпня. Але незламна вірність тримає Джессі серед руїн у Києві", – підписали відео рятувальники.

Тварина так і не дочекалася свого господаря, адже "він ніколи не повернеться", пояснили в ДСНС. Зрештою її забрали до себе працівники служби і пообіцяли дбати про неї.

"Тепер у неї є нова велика родина – родина надзвичайників! Вона житиме з нами: за містом, на природі, у любові та дружбі.

Принципово важливо: жодних ланцюгів – лише життя на свободі поруч із людьми, як вона і звикла", – повідомили в ДСНС.

Рятувальники розповіли, що тварина зазнала значного стресу під час переїзду, з яким їм допомогли волонтери. У службі запевнили: для Джессі на новому місці створили зручні умови для адаптації. Поки тварина житиме у вольєрі, оскільки очікує на обстеження стану здоров’я.

"А далі ми будемо радувати вас фото й відео її нового щасливого життя. Щоб усі бачили – навіть після найстрашнішого горя можливе нове життя!" – пообіцяли надзвичайники.

Нагадаємо, 28 серпня РФ завдала масованої атаки по містах України, зокрема постраждав Київ, де ударами пошкодило багатоповерхівки. Внаслідок обстрілу в столиці загинули 25 людей, зокрема четверо дітей.

З-під завалів у Дарницькому районі Києва зоозахисники врятували трьох тварин – кота, собаку та хом’яка, деяким із них дивом вдалося вціліти.