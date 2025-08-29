Танцюристка, студентка, лікарка, школяр: що відомо про киян, яких Росія вбила 28 серпня

28 серпня Росія завдала ракетного удару по Києву. Загинули 19 дорослих та 4 дітей, ще 8 людей вважаються зниклими безвісти.

Меморіальний проєкт "Їх убила Росія" оприлюднив імена деяких загиблих.

Серед них – 2-річна Ангеліна та її 24-річна мама Надія. Жінка навчалася у Київському фаховому коледжі туризму та готельного господарства. У жовтні 2022-го народила донечку.

Жертвою російського терору став також й 14-річний школяр Назарій Коваль. Хлопець був восьмикласником, навчався у Ліцеї №127 Дарницького району міста Києва.

Загинула й 17-річна студентка енергетичного коледжу, донька військового Марина Гришко.

РЕКЛАМА:

"Ця дівчина була ніжною, світлою та творчою особистістю, відкритою до світу й людей. Вона вміла дарувати добро, надихати оточення своїм талантом і щирістю. Для одногрупників і викладачів вона назавжди залишиться світлим промінчиком радості й доброти", – написали про Марину працівники коледжу.

Марина Гришко Марина Гришко

Росія забрала життя киянки Яни Шаповал, яка мешкала з сім’єю на 5 поверсі обстріляного будинку. Її чоловіка та 11-річного сина Максима вдалося врятувати.

"Я вранці прокинулася, читаю новини: у Дарницькому районі в п’ятиповерхівку влучили. Думаю: Боже, тільки б не в Янин будинок. Мені якось одразу таке в голову вдарило. Коли син Саша подзвонив і каже: "Мамо, ти знаєш, що Яни немає?" Я питаю: "Як немає? А він: "Та їхній будинок повністю розбили"", – розповіла "Суспільному" мама загиблої Катерина.

Ангеліна, Надія, Марина Гришко, Яна Шаповал, Назарій Коваль, Оксана Процюк, Олена Чала, Віра Тулупова "Їх убила Росія"

Пізніше стало відомо про загибель лікарки фізичної та реабілітаційної медицини, неврологині Оксани Процюк.

"Оксана Миколаївна була не лише гарним лікарем, професіоналом своєї справи, чарівною жінкою, турботливою дружиною та мамою, гордістю нашого колективу, але й справжнім другом для нас, підтримкою для своїх пацієнтів!

Її чесність, доброта, щирість, відповідальність, турбота та мудрість були прикладом для колег! Вона не просто скеровувала нашу команду, а надихала нас щодня! Її шлях був сповнений любові до життя й прагнення допомогти кожному, хто звертався!" – розповіли у Київській міській клінічній лікарні 1.

Віра Тулупова Віра Тулупова Віра Тулупова

Також російський обстріл забрав життя учасниці Ансамблю народної пісні та побутового танцю "Громиця" Віри Тулупової.

"Берегиня Ансамблю народної пісні та побутового танцю "Громиця", чарівна жінка та неймовірно талановита людина – Віра Олексіївна Тулупова.

Це непоправна втрата для народного аматорського мистецтва Києва. Віра Олексіївна була серцем "Громиці", душею колективу. Це страшний біль, який неможливо передати словами. Світла пам'ять про Віру Олексіївну назавжди залишиться в наших серцях", – написали у Культурно-мистецькому центрі Дарницького району.

Марія Приймак

Ще одна загибла літня жінка – Марія Приймак, жителька квартири на 5 поверсі у будинку на Дарниці.

Її донька Валентина з самого ранку чекала на місці розбору завалів – біля будинку знайшла телефон і медичні документи мами. Згодом Валентина дізналася, що Марія загинула.

"Сьогоднішній мій ранок почався без найріднішої людини у світі – мами, а ще без подруги Наталії, без дівчинки, яку я безмежно любила, – Ніночки.

У моїх близьких друзів, які вціліли, – без рідної донечки. У колишніх сусідів – без дружин та діточок. Вони не добігли до бомбосховища.

І що найстрашніше – я в сотні разів упевнююсь у тому, що смерть забирає найкращих, найдобріших, тих, хто вже на землі були янголами", – написала Валентина.

Олена Чала Олена Чала Олена Чала

У Голосіївському районі також загинула Олена Чала. Жінка отримала осколкові поранення внаслідок удару, коли йшла в укриття, розповіла її подруга Олена Абессінова.

"Олена Чала, гарна, чарівна і великий життєлюб, подруга моєї доньки, друг нашої родини дорогою до бомбосховища загинула від смертоносного скла. Її вбила Росія!!! Вона жила в будинку навпроти будинку мого 93-річного батька; допомогала мені тим, що отримувала з Норвегії багатокілограмові посилки і доставляла йому.

Сьогодні, після жахливих новин та відео про чергову атаку рашисітв, стримуючи страх і тривогу, я вчергове дзвонила батькові кілька разів, поки не почула "ще живий". А за годину подзвонила мені дочка повідомити про трагічну смерть Олени. Це шок! Слів немає... Олена-Лєночка... Як же так... перед очима стоїть твоя мила усмішка", – написала жінка.

Читайте також : Через російську масовану атаку загинули родичі українських залізничників: що відомо

Нагадаємо, вночі 28 серпня російські окупанти завдали масованого комбінованого удару по столиці. Внаслідок обстрілу загинули 19 дорослих та 4 дітей. 8 людей вважаються зниклими безвісти.

53 жителі столиці отримали поранення. З-під завалів вдалося визволити 17 людей.

Зі зруйнованої багатоповерхівки волонтери також врятували трьох домашніх тварин: кота, собаку та хом'яка.