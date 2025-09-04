У Києві не можуть завершити розслідування скандалу через форму в ліцеї: директорка на лікарняному

Фото ілюстративне. Директорка ліцею заявила, що в день інциденту всіх учнів допустили до занять

У Києві не можуть завершити службове розслідування щодо директорки ліцею №109 імені Т.Г. Шевченка, яка не дозволила потрапити до школи дітям без шкільної форми. Обставини інциденту не можуть повністю вивчити через те, що очільниця закладу перебуває на лікарняному.

Про це повідомили в Управлінні освіти та інноваційного розвитку Печерської районної адміністрації Києва у відповідь на запит "УП. Життя".

Там наголосили, що вимога обов’язково носити шкільну форму є незаконною. Хоча статут ліцею №109 не містить положень про це, документ вимагає від учнів дотримуватися правил особистої гігієни, охайного вигляду та ділового стилю.

В Управлінні з посиланням на пояснення директорки кажуть, що в день інциденту всіх учнів допустили до занять.

Водночас після аналізу поширених у соцмережах відео представники Печерської районної адміністрації вважають, що дії керівниці закладу "суперечать принципам доступності освіти та створюють умови дискримінації за ознакою зовнішнього вигляду".

"Вбачаємо в діях Віталії Полякової (директорки ліцею – ред.) можливе недодержання вимог Конституції України та освітнього законодавства", – заявили в Управлінні.

Там додали, що від 3 по 8 вересня керівниця закладу освіти перебуває на лікарняному, тому повністю дослідити обставини випадку не можуть. При цьому зібрану інформацію передали Департаменту освіти і науки Київської міської ради, де можуть ухвалити необхідні управлінські рішення.

Про який випадок у школі йдеться?

2 вересня в соцмережах поширили відео, на яких директорка ліцею №109 у Києві не пускає на територію закладу учнів, одягнених у шорти. Працівниця закладу пропонувала дітям повернутися додому і переодягнутися, а потім прийти в школу.

Через це деякі батьки написали звернення до освітньої омбудсменки Надії Лещик, в яких заявили: через дії очільниці ліцею діти зазнали публічного приниження та стресу.

Омбудсменка наголосила, що жоден із законів не передбачає обов’язкової шкільної форми для учнів, а відсторонення їх від занять порушує право на освіту.

Згодом у Печерській районній адміністрації перепросили в батьків та дітей та повідомили про початок службового розслідування.