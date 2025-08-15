Верховний Суд не повернув ліцензію на навчання аспірантів скандальному вишу зі Запоріжжя

Верховний Суд відхилив скаргу Класичного приватного університету, якому Міністерство освіти і науки анулювало ліцензію на навчання аспірантів через значне перевищення ліцензійного обсягу.

Про це йдеться у постанові від 5 серпня, опублікованій на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Також Верховний суд погодився з попереднім висновком апеляційної інстанції, що "зараховані понад ліцензований обсяг, не можуть вважатися такими, що набули статусу здобувачів вищої освіти".

МОН анулювало ліцензію Класичного приватного університету на навчання аспірантів у липні 2024 року після позапланової перевірки.

Фахівці виявили перевищення ліцензованого обсягу – максимальної кількості студентів, яких можуть зарахувати на певний напрям підготовки. На всі нерегульовані спеціальності вступило більш ніж 3 тисячі людей за два роки, натомість виш мав право прийняти 165 осіб на рік. Більшість із них були чоловіками призовного віку.

Перевищення зафіксували й щодо регульованих спеціальностей.

У вересні 2024 року Запорізький окружний адміністративний суд задовольнив позов КПУ щодо анулювання наказу МОН. Проте Третій апеляційний адміністративний суд скасував це рішення і відмовив у задоволенні позову.

Верховний Суд відкрив провадження за скаргою університету у січні 2025-го.

Наприкінці липня 2025 року член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти Микита Андрєєв повідомив про повернення бюджетного фінансування для підготовки аспірантів Класичному приватному університету.

Однак у МОН тоді заперечили цю інформацію. Там зазначили, що дані у відкритих джерелах щодо бюджетних місць для аспірантів КПУ є некоректними.