Скандал з дитячим табором в Іспанії не вичерпано: десятки батьків звернулися до правоохоронців

Неналежні умови в таборі раніше зафіксувала представниця Уповноваженого зі справ людини в Королівстві

Інцидент із дитячим табором Star Time Camp в Іспанії, у якому діти перебували у небезпечних для життя умовах, досі не вичерпано. Батьки постраждалих дітей звернулися до правоохоронних органів в Іспанії та Україні.

Нагадаємо, нещодавно майже півсотні маленьких українців, які приїхали відпочивати в табір Star Time Camp на території Іспанії, не мали доступу до питної води та їжі, а також жили у задушливих приміщеннях.

У коментарі для "УП. Життя" батьки скаржилися, що в глемпах, де мешкали їхні діти, бракувало деяких меблів і не було кондиціонерів. За їхніми словами, за дітьми належно не слідкували.

Раніше Міністерство закордонних справ України повідомляло, що керівництво табору виправило недоліки, виявлені під час перевірки представниками консульства України в Малазі та посольства України в Іспанії.

Зауважимо, після відповідної заяви МЗС до редакції "УП. Життя" звернулася представниця компанії Star Time Camp з вимогою видалити матеріал, який ми оприлюднили 11 липня 2024 року, тому що він нібито "не відповідає дійсності". Далі пояснюємо, чому це не так.

ВІДЕО ДНЯ

Відшкодування коштів не було

Батьки постраждалих дітей заявляють, що не отримали відшкодування коштів. З огляду на це та факт відсутності належних для дітей умов у таборі, вони звернулися до правоохоронців.

Цю інформацію "УП. Життя" підтвердили адвокати, які представляють інтереси родин, – Сергій Фучило та Макс Снісар.

"Вивчивши обставини перебування дітей у таборі Star Time Camp, ми подали офіційне звернення до іспанських правоохоронних органів щодо негайного реагування на неналежні умови організації дитячого дозвілля.

Йдеться про захист дітей, якому в Іспанії приділяють значну увагу. Результатом ініційованого провадження може бути або відкликання адміністративних дозволів компанії, або притягнення до кримінальної відповідальності причетних осіб", – розповіли правозахисники.

Наразі відомо, що адвокати направили колективного листа від 80 батьків до прокуратури міста Гранада (Іспанія) та омбудсмена у справах дітей та підлітків в Андалузії (El Defensor de la Infancia y Adolescencia de Andalucía). Крім того, 67 батьків в Україні долучилися до позову.

Також батько постраждалої дитини Микола Кулик у коментарі для "УП. Життя" розповів, що українські адвокати готують позов до суду щодо шахрайства.

"Ми маємо багато фактів, де можна розпізнати ознаки шахрайства. Починаючи від кімнат, де мали б проживати три дитини (а насправді жило шестеро – ред.), закритої території під цілодобовою охороною, хоча відомо, що діти систематично перебували за межами табору, без нагляду дорослих та без дозволу батьків у чужій країні

Є факти загрози життю дітей та багато інших речей, які обіцяли, але не виконали", – зазначив Микола Кулик.

Батьки, чиї діти цьогоріч були у таборі, додали, що станом на 2 серпня коштів за відпочинок їм не повернули.

Читайте також : Літні табори для дітей 2024: хто має право безоплатно відпочити та оздоровитися

Раніше власник Star Time Camp Олег Хороший у коментарі для "УП. Життя" розповідав, що батькам "надали грошові компенсації за форс-мажорні обставини" – так він назвав те, що до прибуття дітей глемпи добудувати не встигли, а тому відпочивальникам довелося 12 годин під палючим сонцем чекати на заселення.

Щоб залагодити ситуацію, керівництво надало знижки на наступні зміни у таборі. Але батьки запевняють, що не будуть їх використовувати, адже більше не відправлятимуть туди своїх дітей.

Однак не тільки батьки та діти залишилися незадоволеними після перебування у цьому таборі. Редакція "УП. Життя" поспілкувалася із Мариною – дівчиною, яку запросили працювати керівником вожатих та допомогти з розважальною програмою.

"Я побачила оголошення про роботу у Facebook. Заповнила анкету. Далі було два відеодзвінки з керівниками. Мені описували табір з найкращого боку: що вони професіонали, у них все є, цікава програма, п’ятизіркове харчування. Але коли я вже була в аеропорті, почала помічати дивні речі", – сказала Марина.

За словами дівчини, коли вона готувалася до польоту в Іспанію, їй подзвонили зі Star Time Camp і повідомили, що "треба засукати рукава та важко працювати".

"Мені сказали: "Поки ти будеш летіти, пропиши до ранку повністю програму на цілу зміну". Я була в шоці, адже мене запевняли, що вона вже є", – зазначила Марина.

Також вона стверджує, що у таборі немає працівників з педагогічною освітою і досвідом роботи з дітьми.

"Я маю педосвіту, маю досвід роботи з дітьми у школі та таборах. Натомість у мене склалося враження, що це просто "люди з вулиці", – стверджує Марина.

Вона підтвердила й той факт, що діти не мали належних умов проживання.

"Ці глемпи для мене як лазня – там неймовірно висока температура, до того ж там немає вікон. Вдень там перебувати було неможливо. Потім встановили кондиціонери, але вони все одно не рятували ситуацію. Насправді це дуже небезпечно для здоров’я", – наголосила дівчина.

Наразі Марина повернулася додому – вона поїхала з табору менш ніж за добу. Додає, що ніхто не намагався виправити недоліки, на які вона вказувала, та відшкодувати гроші за втрачений час та трансфер в обидві сторони.

Читайте також : СПЕЦПРОЄКТ Табір, який змінює дітей і рятує родини від розлучення

"Мені розповідали "казки", як все буде круто. Але, приїхавши туди, я зрозуміла, що більшості з цього немає. Відтак я вирішила покинути табір.

Коли я їхала з назад, зі мною в трансфер посадили двох дітей, яким водій рукою показав на вхід в аеропорт і поїхав. Вони залишилися самі. Я не покинула їх, бо бачила, що вони розгубились. Їх просто кинули", – розповіла Марина.

Наразі дівчина не сподівається на компенсацію.

Реакція власника табору

Власник табору прокоментував озвучені вище звинувачення, зокрема у тому, що з дітьми працюють люди, які не мають педагогічної освіти.

Олег Хороший заявив, що табір нібито має власну школу вожатих, яку проходять всі кандидати перед тим, як приступити до виконання своїх обовʼязків та працювати з дітьми.

"Програма навчання розроблена за нашими стандартами, адже за 14 років ми точно знаємо, як все має працювати, як мають працювати вожаті. На всі позиції, де вимагається спецосвіта, всі працівники набираються відповідно до їхньої освіти та кваліфікації", – стверджує власник табору.

Реакція омбудсмена

На звернення батьків та ситуацію у таборі також відреагував й Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що особисто контролюватиме розвиток подій, а також звернувся по допомогу до омбудсмена у Королівстві Іспанія. Той відповів, що "готовий сприяти та підключити всіх, хто може допомогти у цій ситуації".

Дмитро Лубінець також додав, що станом на 31 липня до нього надійшло понад 20 звернень від батьків дітей, які перебували у таборі, щодо забезпечення захисту порушених прав.

"За цими зверненнями відкрито провадження", – повідомив Уповноважений.