Скандал з блогеркою Алхім: поліція розслідує справу про держзраду

Скандальна блогерка Анни Алхім стала фігуранткою розслідування за трьома статтями Кримінального кодексу, зокрема про держзраду.

Це в коментарі для "УП. Життя" підтвердили в пресслужбі Національної поліції.

У справі Алхім правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями:

111 Кримінального кодексу – державна зрада;

161 – порушення рівноправності громадян (розпалювання ворожнечі);

346 – погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча.

Про який скандал за участі блогерки йдеться?

Українська блогерка Анна Алхім відома кількома скандалами та романом з одруженим бізнесменом Костянтином Валеуліниим.

Якось в Instagram дівчина назвала очільника Кремля Володимира Путіна "красавчиком", через що потрапила до бази "Миротворець".

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Пізніше в інтерв’ю Алхім заявила, що її слова про Путіна були жартом, а вона має іншу думку щодо нього.

"Мені здавалося, що він класний президент, робить багато для своєї країни. Але на той момент я навіть не врахувала, що в Донбасі там було (…)

Я дійсно вважала, що Путін класний президент, тим паче там дружили… Я завжди казала, що ми братські народи, я від своїх слів не відмовляюся", – пояснила блогерка, додавши, що "побажала б Путіну смерті, як і кожен українець".

У цьому ж інтерв’ю дівчина поширювала тези російської пропаганди, називаючи "нацизмом" примус людей спілкуватися українською.

Крім того, блогерка назвала "заводом д*б*лів" жителів західних регіонів України через прохання розмовляти українською.

Останнім часом соцмережі вибухнули новим скандалом через те, що Анна Алхім невдоволено відреагувала на прохання заспівати українською на святі своєї подруги. На відео зафіксували, як дівчина показово закотила очі та обурено пробурмотіла щось на такий заклик ведучого.

Після цього їй у співпраці почали відмовляти деякі бренди, а активісти – критикувати.

До правоохоронців із проханням перевірити висловлювання Анни Алхім звернулася народна депутатка Наталія Піпа, а також ветеран Олександр Терен.

Згодом парламентарка почала отримувати погрози з невідомих номерів. Також на залякування наразилася блогерка Олена Мандзюк, яка була однією з тих, хто публічно критикував Алхім.