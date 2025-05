Популярні препарати проти ожиріння та діабету працюють краще для представників однієї статі – вчені

Останніми роками вчені провели багато досліджень щодо ефективності препаратів типу Ozempic та Wegovy, які створили для лікування ожиріння та діабету.

Дослідники вивчали, як ці лікарські засоби впливають на потяг до алкоголю, ризики хвороби Альцгеймера та навіть біль при остеоартриті.

Тепер науковці помітили, що в середньому ці препарати більш ефективно впливають на втрату ваги у жінок, ніж чоловіків.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в the New England Journal of Medicine, пише CNN.

У ході роботи вчені порівнювали вплив на схуднення препаратів семаглутиду та тирзепатиду. Для цього 750 учасників з ожирінням випадковим чином розділили на дві групи, аби ті отримували максимальну для себе дозу лікарського засобу.

Вчені побачили, що їхні результати не відповідали іншим схожим дослідженням. Автори роботи пояснили це різною часткою чоловіків, які брали участь у випробуваннях.

Відтак вони запідозрили, що препарати проти ожиріння та діабету можуть бути більш ефективними для жінок, ніж для чоловіків.

"Чесно, сказати, чому це працює краще для жінок, я не можу. Однак це (кращий ефект для жінок – ред.) чудово", – сказала керівниця дослідження, докторка Луї Аронн.

Інше довготривале спостереження підтвердило, що семаглутид в середньому допоміг жінкам скинути 11% від своєї початкової ваги, коли чоловіки втратили приблизно 8%.

При цьому жінки, які приймали тирзепатид, схудли на 28%, а чоловіки на 19%.

Чому препарати з різною ефективність впливають на жінок і чоловіків?

Експертка з ожиріння та професорка медицини Нью-Йоркського університету Мелані Джей каже, що причин різниці в ефектах ліків може бути багато.

Наприклад, зіграти роль може дозування. Зазвичай жінки мають меншу вагу, ніж чоловіки, але досі отримують однакову дозу ліків.

Крім того, різницю можна пояснити тим, що в жінок більше підшкірного жиру, а в чоловіків вісцерального, який накопичується навколо внутрішніх органів. Препарати типу Ozempic можуть бути ефективнішими для якогось із цих типів жиру.

За словами Мелані Джей, жінки стикаються з більшим суспільним тиском щодо своєї фігури, через що можуть краще дотримуватися рекомендацій із вживання ліків, навіть якщо ті викликають побічні дії.

"У мене було кілька пацієнтівчоловіків, які казали: "Я не можу терпіти запори чи нудоту". Водночас жінки зазвичай знаходили спосіб упоратися з цим", – розповіла науковиця.

Професорка молекулярної медицини Кароліна Скібіцька зауважує, що причиню різного впливу на жінок та чоловіків може бути гормон естроген, вищу концентрацію якого мають жінки.

Уже близько 30 років науковцям відомо, що ця речовина відіграє певну роль у метаболізмі, але досі до кінця не зрозуміло, яку саме. Дослідження на щурах показало, що естроген посилює дію рецептора GLP-1, який відповідає за відчуття голоду.

Важливо! Цей матеріал ґрунтується на останніх та актуальних наукових дослідженнях, носить виключно інформаційно-довідковий характер і не може бути основою для встановлення медичного діагнозу. Щоб встановити діагноз та отримати лікування, обов'язково зверніться до лікаря!