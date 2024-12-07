Германські воїни у римські часи могли вживати стимулятори: вчені знайшли докази

Науковці вважають, що германські народи могли використовувати стимулятори в медичних та релігійних цілях

Перед боєм германські воїни могли вживати стимулятори, аби уникнути страху та мати кращу витримку. Це підтверджують невеликі предмети у формі ложок, які археологи знаходили на місцях битв на всій території Північної Європи.

Про це йдеться в дослідженні вчених з Польщі, яке опублікували в Praehistorische Zeitschrift, пише Phys.org.

Професор Анджей Коковський та біологи з Університету Марії Кюрі-Склодовської (Польща) проаналізували та класифікували 241 предмет у формі ложки, який знаходили на території країн Скандинавії, Німеччини та Польщі.

Фото: Анджей Коковський та інші

Зазвичай "ложки" виявляли на місцях військових поховань римського періоду. Поруч із ними знаходили предмети, які використовували під час ведення війни.

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Об'єкти, які воїни носили на кінцях пасків, здебільшого мають довжину від 40 до 70 міліметрів. Однією з частин предметів є ввігнуті чаші або плоскі диски діаметром від 10 до 20 міліметрів.

Науковці кажуть, що ці артефакти не відігравали жодної ролі для функціонування ременів.

У стародавніх джерелах задокументовані свідчення про те, що наркотики, зокрема опіум, широко використовували в Стародавній Греції та Римі. Також це підтверджують археологічні знахідки.

Польські науковці припускають, що практика вживання стимуляторів була поширена також серед германських народів як спосіб зменшити страх та збільшити витривалість.

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"Ці "ложки" були частиною стандартного набору воїна, що дозволяло їм вимірювати та споживати стимулятори в розпалі бою", – пишуть автори роботи.

Вчені вважають, що невеликі предмети у формі ложок використовували для того, аби виміряти потрібну дозу наркотичної речовини і отримати бажаний ефект, уникнувши передозування.

Також дослідники встановили, що в той період кочові народи могли використовувати широкий спектр речовин, які діють як стимулятори. Зокрема йдеться про мак, хміль, коноплі, блекоту чорну, беладону та гриби.

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Германські воїни могли споживати рослини та гриби, що діяли як стимулятори, в рідкому вигляді, замоченими в спирті, та порошкоподібному.

Науковці припускають, що германські народи могли використовувати наркотичні речовини не лише для військових цілей, а й у медицині чи під час проведення ритуалів.

"Здається, усвідомлення впливу різних видів природних препаратів на організм людини призвело до накопичення знань про їхнє створення, способи застосування та бажання свідомо використовувати це з лікувальною та ритуальною метою", – додають польські вчені.

Нагадаємо, науковці з'ясували, що дикі тварини вживають етанол, кількість якого в деяких плодах може бути в рази більшою, ніж у пиві.