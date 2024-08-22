Скільки дітей з окупованих територій цьогоріч вступили в українські виші? Дані від МОН

“Кожен з цих дітей – величезний скарб”: у МОН назвали кількість вступників із ТОТ

У рамках вступної кампанії-2024 понад 4 тисячі абітурієнтів з тимчасово окупованих територій вступили в українські виші.

Про це на брифінгу в Медіацентрі повідомив заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький.

"Це насправді дуже важлива цифра, тому що це 4 тисячі дітей, які виявили бажання в умовах перебування в окупації навчатися в українських закладах вищої освіти.

Беручи до уваги, який тиск на них здійснюється, щоб вступати в російські заклади, нам здається, що просто кожен з цих дітей – це величезний скарб, яким ми маємо дорожити", – зазначив Михайло Винницький.

Він додав, що варто продовжувати розвиток конкурентоспроможної системи вищої освіти, аби долучати якомога більше українців з усього світу.

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За інформацією Винницького, у 2024 році на бюджетні місця вступили 69 тисяч українців.

Нагадаємо, нещодавно уряд запровадив гранти на навчання для контрактників. У МОН закликали виші не вимагати всю суму за навчання від студентів, які претендують на цю пільгу від держави.