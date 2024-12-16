Омбудсмен: У російському полоні перебувають понад 16 тисяч цивільних українців

Понад 16 тисяч цивільних громадян України наразі перебувають у російському полоні. З них вдалося звільнити лише 168 осіб.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає "Укрінформ".

"У нас є окремий список, згідно з яким, за попередніми даними, в російських тюрмах перебувають більш ніж 16 тисяч цивільних громадян України", – зазначив омбудсмен.

Лубінець нагадав, що обмін полонених цивільних громадян на військовополонених не передбачений міжнародним гуманітарним правом і Женевськими конвенціями.

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"Ця процедура обміну передбачена виключно для військовополонених, але нам вдалося звільнити 168 цивільних громадян. Це – невелика цифра, але є механізм, як ми можемо це робити.

Українська сторона, перемовна група робить все, щоб повернути всіх з російського полону, в тому числі і журналістів", – підкреслив омбудсмен.

За словами Лубінця, є окремий список журналістів, яких окупанти утримують у полоні. Він наголосив, що росіяни застосовують катування та вбивства журналістів, аби "закрити рота представникам засобів масової інформації на тимчасово окупованих територіях".

Особливу увагу омбудсмен звернув на випадок смерті в полоні української журналістки Вікторії Рощиної.

"Російська сторона офіційно поінформувала батька, навіть переслали свідоцтво про смерть. З іншого боку, я почав піднімати питання щодо передачі тіла для належного поховання – поки ми продовжуємо консультації", – зазначив Лубінець.

Нагадаємо, раніше голова правління Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник заявила, що станом на грудень 2024 року 301 цивільна українка перебуває у російському полоні. Щонайменше 25 з них позбавили волі ще до початку повномасштабного вторгнення, а 276 – після.