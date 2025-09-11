Кожен третій підліток в Україні відчуває тривогу чи страх під час навчання – опитування

Майже кожен третій опитаний підліток в Україні (31%) заявляє, що під час навчання в школі відчуває тривогу чи страх, а тому потребує особливої уваги та психологічної підтримки.

Про це свідчить дослідження Центру соціальних змін і поведінкової економіки, яке провели у 14 країнах, зокрема Україні, інформує Міністерство освіти і науки.

Опитування школярів віком від 15 до 17 років показало, що найбільше від педагогів очікують справедливого ставлення (32% учасників) і підтримки та поваги (31%).

Серед цінних вмінь учителів під час війни понад половина учасників з України обрали навичку підтримати (58%) та розуміти життєві обставини (56%).

У ході дослідження учасників також питали, які навички, на їхню думку, допомагає розвинути школа. 40% учнів обрали креативне мислення, 38 – уважність та відповідальність, а ще 32% – здатність працювати в команді та емоційну стабільність. Ще майже третина опитаних (31%) назвали мотивацію та самосвідомість.

Більшість українських школярів (79%) під час дослідження заявили, що школа має бути осередком національно-патріотичного виховання. При цьому майже половина (44%) сказали, що долучаються до волонтерських та суспільно корисних проєктів.

Автори дослідження цікавилися в підлітків, що може сприяти формуванню культури миру. Найпоширенішими відповідями виявилися:

розвиток емпатії, толерантності та поваги до різних думок – 37%;

навчання мирного розв’язання конфліктів – 37%;

навчання прав людини – 34%.

Результати дослідження обговорили під час Саміту перших леді та джентльменів, цьогорічною темою якого стала освіта.

Опитування розробив та виконав Центр соціальних змін і поведінкової економіки разом із Deloitte. Дослідження провели серед приблизно 200 школярів віком від 15 до 17 років, сотні вчителів та ще стількох же батьків у 14 країнах.

Зокрема учасниками опитування стали мешканці Австралії, Данії, Мексики, Японії, США та ОАЕ.

Раніше дослідження ЮНІСЕФ показало, що кожен п’ятий підліток в Україні після початку повномасштабної війни втратив близького родича чи друга.