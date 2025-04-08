Лісовий розповів, скільки електронних документів про освіту згенерували в "Дії"

Сервіс електронних документів про освіту запустили в березні 2024 року

Після запуску сервісу електронних документів про освіту в застосунку "Дія" українці згенерували їх понад 26 мільйонів разів.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий на конференції "Мрія Постосвіта", інформує "Інтерфакс".

"Завдяки тісній співпраці з Мінцифри за останні роки нам вдалося реалізувати кілька рішень, які зробили освіту значно зручнішою для студентів, учнів, батьків та вчителів. У "Дії" з'явилися електронні документи про освіту, які згенерували уже понад 26 млн разів", - заявив міністр.

Він також зауважив, що відомство спростило подачу документів для участі в національному мультипредметному тесті (НМТ), запровадило повністю електронний облік дітей у школах та створило можливість подачі заяв про переведення чи зарахування учня в заклад освіти в електронному форматі.

Нагадаємо, можливість отримати документи про освіту з'явилася в застосунку "Дія" в березні 2024 року.

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У МОН пояснювали, що дипломи, свідоцтва чи атестати "підтягуються" автоматично, але відображаються з них лише ті, інформація про які міститься в Реєстрі документів про освіту Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО).

Також у застосунку не можна знайти документи про освіту, які не перемістили після окупації.