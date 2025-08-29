Скільки сексуальних злочинів, зокрема проти дітей, зафіксували у 2025 році

Від січня до червня 2025 року в Україні зафіксували 587 злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості.

Усього зареєстрували 661 кримінальне провадження, але 78 із них – закрили. 338 справ направили до суду.

Відповідну статистику "Українській правді. Життя" надали в Офісі Генерального прокурора.

Від редакції: Ми запитували статистику про сексуальне насильство як ординарний, а не воєнний злочин – тобто скоєний не російськими військовими. Кількість зафіксованих злочинів сексуального насильства, пов’язаного з війною, ми публікували раніше

Майже половина (245) сексуальних злочинів кваліфікується як зґвалтування.

Серед потерпілих – 175 жінок і 70 чоловіків. Серед них 60 неповнолітніх осіб та 114 малолітніх дітей (до 14 років).

Щодо сексуального насильства обліковано 108 проваджень. У 78 із них потерпілі – жінки, а 30 – чоловіки. 19 осіб – неповнолітні, а 65 – малолітні.

Також правоохоронці облікували 122 провадження за вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку (ст. 155). 95 із потерпілих – дівчата, 5 – малолітні діти.

100 проваджень стосуються розбещення неповнолітніх, зокрема 82 – малолітніх.

9 кримінальних проваджень обліковано за домагання до дитини для сексуальних дій. 6 із цих проваджень стосуються малолітніх.

Три кримінальні провадження стосуються статті "примушування до вступу в сексуальний звʼязок". Стать та вік потерпілих не уточнено.

Окремо правоохоронці облікували 957 проваджень за одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження.

Як змінилася кількість сексуальних злочинів за 5 років?

У 2021 році (січень-грудень) Офіс Генпрокурора облікував 930 кримінальних проваджень за фактом порушення статевої свободи й недоторканості.

У 2022 році кількість таких проваджень суттєво знизилася (623). Можемо припустити, що це пов’язано з неможливістю зафіксувати статистику повною мірою через війну та окупацію частини територій.

У 2023 році показник знову зріс до 947, а у 2024 році – дещо впав до 872.

