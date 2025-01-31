Скільки шлюбів і розлучень зареєстрували в Україні у 2024 році? Статистика від Мін’юсту

Скільки шлюбів і розлучень зареєстрували в Україні у 2024 році – Мін’юст

Протягом 2024 року в Україні уклали понад 150 тисяч шлюбів – це майже на 20% менше, ніж роком раніше. Лідером за кількістю одружень став Київ.

Водночас розлучень побільшало. Про це свідчить звіт Міністерства юстиції.

Так, на всіх підконтрольних Україні територіях у 2024 році одружилися 150,2 тисячі пар. У 2023-му їх було 186 тисяч – на 19,3% більше.

До п’ятірки лідерів за кількістю укладених шлюбів увійшли:

Київ – 20,8 тисячі;

Дніпропетровська область – 14,4 тисячі;

Львівська область – 10 тисяч;

Одеська та Київські області – по 9,8 тисячі.

Розлучилися торік 34,2 тисячі пар. Це майже на 30% більше, у 2023 році – тоді розірвали 24,1 тисячі шлюбів.

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Найбільше розлучень зареєстрували у Києві – 4,4 тисячі. Також до антирейтингу увійшли:

Дніпропетровщина – 3 тисячі;

Харківщина – 2,4 тисячі;

Київщина та Одещина – по 2,3 тисячі.

Нагадаємо, у першому півріччі 2024 року в Україні на п’ять шлюбів припало одне розлучення.