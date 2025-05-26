У 2024 році омбудсмен отримав втричі більше скарг на булінг у школах, ніж у 2023-му

Скільки скарг про булінг отримав омбудсмен у 2024 році

У 2024 році Офіс омбудсмена отримав утричі більше звернень про булінг у школах, ніж роком раніше.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець в інтервʼю "Інтерфакс-Україна".

За його словами, скарги про порушення прав дітей у закладах освіти до нього надходять щодня.

"Так, на кінець 2024 року до Уповноваженого надійшло 123 звернення, що майже втричі більше, ніж протягом 2023 року", – зазначив Лубінець.

Через збільшення кількості звернень щодо цькування, жорстокого поводження та вчинення різних форм насильства у закладах освіти омбудсмен скерував ініціативні листи до регіонів, Міністерства освіти і науки та Національної поліції для дослідження ситуації.

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Йдеться про аналіз кількості постраждалих дітей, звернень до поліції та випадків, за якими кривдників притягнули до відповідальності.

Лубінець також зауважив, що для запобігання таким випадкам потрібно активніше проводити просвітницькі заходи та розповідати про відповідальність за вчинення булінгу.

Також він додав, що треба визначити установу, яка контролюватиме дотримання Порядку реагування на випадки булінгу.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні склали понад 200 протоколів за булінг у школах. Найбільше – на підлітків.