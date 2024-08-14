Ніхто не отримав 200 балів з географії: організатори НМТ оприлюднили підсумки
У 2024 році 3417 учасників отримали максимальні бали щонайменше з одного предмету національного мультипредметного тесту (НМТ). Майже половина з них не допустила жодної помилки в частині англійської мови.
Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.
Серед учасників були вступники, які отримали максимальні 200 балів з більше ніж одного предмета. Зокрема, найвищий результат отримали:
- 353 учасники за два предмети;
- 58 за три предмети.
Ще семеро учасників отримали 200 балів за кожну з чотирьох частин НМТ, тобто загалом 800 балів.
Розподіл максимальних балів за предметами виглядає так:
- Англійська мова – 1513 вступників із 200 балами;
- Математика – 1131;
- Українська мова – 606;
- Історія України – 42.
Водночас жодному учаснику НМТ не вдалося набрати максимальну кількість балів з географії.
За даними УЦОЯО, 14,4% вступників, які пройшли тестування в 2024 році, не набрали необхідної кількості балів для того, аби отримати оцінку від 100 до 200 балів принаймні з одного предмета.
"На жаль, ці учасники не зможуть цьогоріч реалізувати свою мрію про вступ до вітчизняних вишів. Їхні зусилля під час підготовки і проходження НМТ, як і зусилля більш успішних учасників, є показовими, бо засвідчують прагнення нашої молоді йти до своєї мети, незважаючи на складні обставини життя й навчання в умовах війн", – зазначили в установі.
Загалом участь у цьогорічному тестуванні взяли понад 283 тисячі учасників, з них понад 16 тисяч складали іспит за кордоном. Зокрема охочі склали іспит в:
- Австрії;
- Азербайджані;
- Грузії;
- Данії;
- Естонії;
- Канаді;
- Люксембурзі;
- Німеччині;
- Польщі;
- США;
- Туреччині;
- Швеції та інших країнах.
Явка зареєстрованих вступників для складання іспиту склала 92,8% в Україні та 83,8% – за кордоном.
Нагадаємо, у 2024 році НМТ для вступу на бакалаврат склали понад 18 тисяч чоловіків віком від 25 до 60 років.