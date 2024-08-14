Ніхто не отримав 200 балів з географії: організатори НМТ оприлюднили підсумки

У 2024 році 3417 учасників отримали максимальні бали щонайменше з одного предмету національного мультипредметного тесту (НМТ). Майже половина з них не допустила жодної помилки в частині англійської мови.

Про це повідомили в Українському центрі оцінювання якості освіти.

Серед учасників були вступники, які отримали максимальні 200 балів з більше ніж одного предмета. Зокрема, найвищий результат отримали:

353 учасники за два предмети;

58 за три предмети.

Ще семеро учасників отримали 200 балів за кожну з чотирьох частин НМТ, тобто загалом 800 балів.

Розподіл максимальних балів за предметами виглядає так:

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Англійська мова – 1513 вступників із 200 балами;

Математика – 1131;

Українська мова – 606;

Історія України – 42.

Водночас жодному учаснику НМТ не вдалося набрати максимальну кількість балів з географії.

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За даними УЦОЯО, 14,4% вступників, які пройшли тестування в 2024 році, не набрали необхідної кількості балів для того, аби отримати оцінку від 100 до 200 балів принаймні з одного предмета.

"На жаль, ці учасники не зможуть цьогоріч реалізувати свою мрію про вступ до вітчизняних вишів. Їхні зусилля під час підготовки і проходження НМТ, як і зусилля більш успішних учасників, є показовими, бо засвідчують прагнення нашої молоді йти до своєї мети, незважаючи на складні обставини життя й навчання в умовах війн", – зазначили в установі.

Загалом участь у цьогорічному тестуванні взяли понад 283 тисячі учасників, з них понад 16 тисяч складали іспит за кордоном. Зокрема охочі склали іспит в:

Австрії;

Азербайджані;

Грузії;

Данії;

Естонії;

Канаді;

Люксембурзі;

Німеччині;

Польщі;

США;

Туреччині;

Швеції та інших країнах.

Явка зареєстрованих вступників для складання іспиту склала 92,8% в Україні та 83,8% – за кордоном.

Нагадаємо, у 2024 році НМТ для вступу на бакалаврат склали понад 18 тисяч чоловіків віком від 25 до 60 років.