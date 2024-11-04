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Скільки учнів вступили до закладів профтехосвіти та які спеціальності обирали найчастіше? Дані МОН

Віра Шурмакевич — 4 листопада, 16:48
Скільки учнів вступили до закладів профтехосвіти та які спеціальності обирали найчастіше? Дані МОН
Цього року майже 95 тисяч учнів вступили до профтехів
Syda_Productions/Depositphotos

Цьогоріч майже 95 тисяч учнів вступили до закладів професійної (професійно-технічної) освіти. З них понад 7 тисяч заяв подали онлайн.

У 2024 році обсяг виконання регіонального замовлення становить 92%. Це на 4% більше, ніж минулого року (88%), повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Найбільше заяв від вступників на навчання за регіональним замовленням отримали у таких регіонах України:

  • Дніпропетровщина – понад 5,4 тисячі;
  • Львівщина – майже 4,8 тисячі;
  • місто Київ – понад 4,5 тисячі.

Натомість до "трійки лідерів" за кількістю заяв на навчання за державним замовленням увійшли:

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  • Харківщина – понад вісім сотень;
  • Одещина – 435;
  • Хмельниччина – понад 420.

Найчастіше школярі обирали такі професії: кухар, слюсар, електрогазозварник, кондитер, водій та тракторист.

"Робітничі професії є базою для економіки України, особливо в період відбудови. Наше завдання – донести до молоді, наскільки важливою є її роль у цьому процесі.

Нам потрібно пояснити, що професійна освіта – це про свідомий вибір, адже мотивація обирати ці спеціальності має йти не лише від запиту ринку праці, а й від розуміння учнями того, що вони можуть повноцінно реалізуватись та побудувати успішну кар’єру, обравши профтех", — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Раніше ми розповідали, як в українських профтехах навчатимуть керувати цивільними дронами.

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