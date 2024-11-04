Скільки учнів вступили до закладів профтехосвіти та які спеціальності обирали найчастіше? Дані МОН

Цього року майже 95 тисяч учнів вступили до профтехів

Цьогоріч майже 95 тисяч учнів вступили до закладів професійної (професійно-технічної) освіти. З них понад 7 тисяч заяв подали онлайн.

У 2024 році обсяг виконання регіонального замовлення становить 92%. Це на 4% більше, ніж минулого року (88%), повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Найбільше заяв від вступників на навчання за регіональним замовленням отримали у таких регіонах України:

Дніпропетровщина – понад 5,4 тисячі;

Львівщина – майже 4,8 тисячі;

місто Київ – понад 4,5 тисячі.

Натомість до "трійки лідерів" за кількістю заяв на навчання за державним замовленням увійшли:

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Харківщина – понад вісім сотень;

Одещина – 435;

Хмельниччина – понад 420.

Найчастіше школярі обирали такі професії: кухар, слюсар, електрогазозварник, кондитер, водій та тракторист.

"Робітничі професії є базою для економіки України, особливо в період відбудови. Наше завдання – донести до молоді, наскільки важливою є її роль у цьому процесі.

Нам потрібно пояснити, що професійна освіта – це про свідомий вибір, адже мотивація обирати ці спеціальності має йти не лише від запиту ринку праці, а й від розуміння учнями того, що вони можуть повноцінно реалізуватись та побудувати успішну кар’єру, обравши профтех", — зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Раніше ми розповідали, як в українських профтехах навчатимуть керувати цивільними дронами.