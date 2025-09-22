11% українців хочуть переїхати за кордон: найбільше охочих серед бідних і молоді

Скільки українців хочуть переїхати за кордон

88% українців не хочуть переїжджати за кордом для постійного проживання. Більшу перевагу еміграції надають бідні та молодь.

Про це йдеться у дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

Абсолютна більшість респондентів оптимістично оцінює як майбутнє України (76%), так і власне (72%).

11% людей хотіли б переїхати за кордон для постійного проживання. У 2020 році таких було 27%, а у 2022-му – 9%.

Скільки українців хочуть переїхати за кордон? Соціологічна група "Рейтинг"

РЕКЛАМА:

Ще 1% респондентів важко відповісти про свої плани.

Найбільше охочих емігрувати серед бідних (20%) та людей віком 18-35 років (19%), найменше – у віковій категорії 51+ (5%).

Бажання переїхати за кордон висловили 13% мешканців Центру, 12% – Півдня, 9% – Заходу, 8% – Сходу.

Хто частіше хоче емігрувати? Соціологічна група "Рейтинг"

Ті, в кого є родині в інших країнах, трохи частіше говорять про намір емігрувати: 14% проти 10% тих, в кого таких близьких немає.

Опитування проводили 20-22 липня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на підконтрольній Україні території. У ньому взяли участь 1000 респондентів.

Нагадаємо, у 2024 році опитування показало, що більш ніж половина учнів після закінчення школи хочуть лишитися в Україні. Водночас чверть опитаних прагнуть переїхати жити за кордон.