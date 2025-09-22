Лише 8% вважають себе "радянською людиною": результати опитування українців

Як українці ідентифікують себе – опитування

Абсолютна більшість українців почуваються громадянами України. Близько половини асоціюють себе з європейцями, а 8% – з "радянською людиною".

Про це свідчать результати дослідження соціологічної групи "Рейтинг".

Абсолютна більшість українців (94%) відчувають себе громадянами України. Під час повномасштабної війни люди почали частіше асоціювати себе з країною загалом, ніж зі своїм регіоном (77%).

52% українців вважають себе європейцями та лише 8% – "радянською людиною".

Ким себе відчувають українці? Соціологічна група "Рейтинг"

РЕКЛАМА:

Коли респондентів попросили обрати до трьох найважливіших цінностей з переліку, найчастіше вони називали:

перемогу України (62%);

родину та близьких (53%);

власне здоров’я (34%);

незалежність української держави (26%);

відновлення України (20%).

Що для українців найважливіше у житті? Соціологічна група "Рейтинг"

Загальний Індекс довіри в суспільстві має середній рівень – 3,0 (за шкалою від 1 до 5).

Найбільше українці довіряють близькому колу (3,9) – рідним, друзям, мешканців їхнього міста або села. Менше довіри мають до:

суспільного кола (2,9) – інституцій, організацій, влади, жителям України загалом;

та кола "інших людей" (2,4) – незнайомцям у випадкових ситуаціях, людям інших політичних поглядів або національності.

Серед інституцій українці висловлюють найвищу довіру до волонтерських організацій (63%). Менше довіряють громадським організаціям (30%, ще 37% – вагаються), місцевій (25%, ще 27% – вагаються) і центральній (24%, ще 26% – вагаються) владі.

Кому українці довіряють найбільше? Соціологічна група "Рейтинг"

В умовах повномасштабної війни в українському суспільстві виріс соціальний капітал: 86% українців надавали допомогу людям, які опинились у складній ситуації під час війни. З них 27% – переважно допомагали людям за межами родинного кола.

Серед типів громадської активності українці надають перевагу допомозі іншим. Респонденти активно допомагають ЗСУ: 70% постійно або час від часу допомагають фінансово, 44% – нефінансово (сітки, свічки, ремонт авто тощо). Також відносно поширеною є допомога біженцям, переселенцям і людям з інвалідністю (49%).

Також 23% українців беруть участь у громадських слуханнях та підписанні петицій, 20% – розв'язанні спільних проблем в житті територіальної громади, 13% – у громадських акціях і мітингах. Активнішими є мешканці Заходу і Центру, а також більш забезпечені опитані.

Індекс стійкості українського суспільства складає 3.6 (вище середнього рівня).

Окрім того, високим є відчуття єдності з іншими українцями – про нього говорять майже дві третини респондентів. З місцевою громадою ідентифікують себе 53% респондентів.

Дещо нижчими є оцінка рівня солідарності та взаємодопомоги (48%), справедливості (45%) у суспільстві та впевненість в тому, що держава у кризовій ситуації ухвалить правильне рішення (44%).

Опитування проводили 20-22 липня 2025 року методом телефонних інтерв’ю на підконтрольній Україні території. У ньому взяли участь 1000 респондентів.

Нагадаємо, за результатами дослідження Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), після 2022 року близько 80% українців почали ідентифікувати себе перш за все як громадян України.