Скільки українських підлітків втратили рідного чи друга після початку великої війни? Дані ЮНІСЕФ

Кожен п'ятий підліток в Україні втратив близького родича чи друга після початку повномасштабного вторгнення РФ. При цьому понад половина дітей (55%) заявили, що чули або бачили бої.

Про це свідчать результати опитування, яке у 2023 році провели фахівці Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

"Усі ці роки смерть і руйнування є буденністю для кожної дитини в Україні. Такий рівень насильства спричиняє величезні страждання дітей і позбавляє їх справжнього дитинства", – сказала виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

У ході дослідження 21% українських підлітків віком від 11 до 15 років заявили, що особисто стикалися зі смертю близького родича або друга. Ще 85% опитаних розповіли, що бачили озброєних військових, а майже третина (31%) зізналися, що були свідками поранення чи загибелі людей.

Понад половина респондентів (55%) заявила, що бачила або чула бої.

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Соціологи відзначили, що повномасштабне вторгнення спричинило погіршення психічного здоров'я українських підлітків. Зокрема зменшилася частка молоді, яка відчуває себе певною мірою щасливою – з 83% у 2018 році до 47% у 2023 році.

Водночас значно зросла питома вага підлітків, які заявили, що відчувають себе як щасливими, так і нещасливими. Якщо у 2018 році такими свій стан називали 7% респондентів, то в 2023 їхня кількість збільшилася до 43%. Натомість частина дітей, які вважають себе нещасливими, залишилася однаковою – їх 10%.

Автори дослідження вважають, що в переважній більшості українським підліткам вдалося адаптуватися до змін соціального середовища внаслідок війни.

"Молоді люди демонструють високу життєстійкість і успішно протистоять стресогенним чинникам. Феномен життєстійкості підлітків в умовах війни, його зв’язок з ціннісними аспектами, особливості перетворення життєвих подій у нові можливості всупереч зовнішнім негараздам заслуговують на окреме вивчення", – йдеться в дослідженні.

В ЮНІСЕФ зауважили, що третій рік повномасштабної війни, порівняно з 2023-м, став ще більш смертоносним для українських дітей. За даними, підтвердженими ООН, загалом від лютого 2022 року понад 2520 дітей загинули або зазнали поранень. Однак справжні показники можуть бути більшими.

"Усі діти без винятку мають бути захищені від наслідків війни відповідно до норм міжнародного гуманітарного права та прав людини. Дітям в Україні понад усе потрібен стійкий мир і шанс повністю реалізувати свій потенціал", – зауважила Кетрін Рассел.

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Як проводили дослідження?

Опитування українських підлітків віком від 11 до 17 років проводили з 1 листопада по 25 грудні 2023 року на території, підконтрольній Україні. В дослідженні взяли участь понад 23,5 тисячі дітей з 700 закладів освіти.

Опитування проводили за допомогою методу анонімного онлайн-опитування за місцем перебування респондентів.

Нагадаємо, за результатами соціологічного опитування "Захист дитинства: виміри безпеки для молодого покоління", яке провели в серпні 2024 року, 99% українських дітей віком від 13 до 17 років безпосередньо зазнали негативного впливу внаслідок війни.