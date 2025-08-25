Скількох медійників Росія ще утримує в полоні: дані Комітету ВР з питань свободи слова

У російському полоні досі перебувають 28 українських журналістів і медійників.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань свободи слова.

"Ще 28 українських журналістів і медійників залишаються в російському полоні. Ми закликаємо міжнародну спільноту продовжувати тиск на росію – адже лише розголос і наполеглива боротьба наближають день, коли всі українці повернуться додому", – йдеться в повідомленні.

Водночас Інститут масової інформації на своєму сайті згадує 26 полонених цивільних журналістів, а також одного медійника-комбатанта.

За даними ІМІ, деякі з них перебувають у неволі та відбувають "терміни" за сфабрикованими справами ще з 2016 року.

24 серпня з полону повернувся журналіст УНІАН Дмитро Хилюк, якого окупанти викрали на Київщині у 2022 році та понад 3 роки тримали в неволі.

Чоловік пережив тортури та втратив багато ваги. Його останнім місцем ув'язнення була колонія в Пакіно, відома жорстокими умовами для українських полонених.

Разом із Дмитром у нещодавньому обміні повернувся журналіст Марк Каліуш, якого у 2023 році росіяни викрали у Мелітополі разом із 6 колегами.

Чоловік був одним з адміністраторів телеграм-каналів "РІА-Мелітополь" і "Мелітополь – це Україна". Росіяни звинуватили його у "підготовці теракту", а потім звільнили з тюрми й відправили на примусове психіатричне "лікування" нібито через "шизофренію".

Нагадаємо, за даними ІМІ, від початку повномасштабної війни РФ скоїла понад 840 злочинів проти медіа в Україні, зокрема вбила 108 журналістів.

Серед журналістів, закатованих у полоні, – відома журналістка та позаштатна авторка УП Вікторія Рощина, яка розслідувала викрадення й катування росіянами цивільних на окупованих територіях.