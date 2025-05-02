Мінкульт порахував, скільки митців і медійників загинуло від російського вторгнення

В Україні з початку повномасштабного вторгнення загинув 201 митець та 103 медійники, повідомило Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

"Літературно-мистецьке покоління, відоме як «Розстріляне відродження», подарувало світові шедеври літератури, живопису, музики та театру. Ці митці були гордістю нашої нації. Сьогодні ми знову втрачаємо не просто талановитих українців, а частину нашої душі, адже кожен наш митець – це унікальна особистість, яка збагачувала українську культуру", – написали у повідомленні. Разом із цим, в Міністерстві не уточнили, як там визначають, чи була загибла людина митцем.

Мінкульт наголосив, що систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.

2 травня 2025 року захищаючи Україну, загинув актор Дніпровського українського молодіжного театру Максим Ковтун.

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13 квітня 2025 внаслідок російського ракетного удару по Сумах загинула музикантка Олена Когут.

Також на фронті загинули артист Дніпровського театру імені Шевченка Андрій Касьянов, військовий фотограф Арсен Федосенко, актор Олексій Хільський, режисер Костянтин Петрик, провідний артист Національної академічної капели "Думка" Ігор Воронка, хореограф Антон Смецький, вокаліст київського театру "Берегиня" Олександр Сердюк, письменник Василь Паламарчук, працівник музею народної архітектури та побуту Леонід Лавренчук та багато інших.