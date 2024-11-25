Дім – небезпечне місце? В ООН підрахували, скількох жінок убили їхні партнери чи члени сім’ї

У 2023 році 85 тисяч жінок і дівчат убили їхні партнери чи чоловіки

У 2023 році 85 тисяч жінок і дівчат стали жертвами своїх партнерів та чоловіків. Зокрема понад 51 тисячу вбивств скоїв хтось із близьких чи рідних.

Таким чином щодня в середньому приблизно 140 жінок гинуть від рук своїх партнерів чи членів сім’ї. І це трапляється у всіх регіонах світу.

Такі висновки глобального звіту Управління ООН з наркотиків і злочинності та "ООН-Жінки", пише The Guardian.

Організація заявила, що найнебезпечнішим місцем для жінки є її власний дім – більшість із вбитих загинули саме там.

"Наведені в цьому звіті цифри ми розглядаємо як "верхівку айсберга". Це через те, що знаємо, що не всі випадки смерті жінок реєструють, і не всі причини точно кваліфікують як феміциди (гендерно зумовлене вбивство жінок та дівчат – ред.).

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Зокрема було багато громад, де ми не мали доступу до будь-якої інформації", – зазначила Ньярадзаї Гумбонзванда, заступниця виконавчого директора "ООН-Жінки".

Водночас глобальні оцінки ООН свідчать про загальне зменшення кількості умисних вбивств жінок і дівчат у 2022 році – до 89 тисяч. Однак було зафіксоване збільшення вбивств, скоєних інтимними партнерами та членами сім'ї.

"Лідерами" за показником феміцидів, пов'язаних з інтимними партнерами, є Африка, Північна і Південна Америка та Океанія.

У Європі та Америці більшість жінок стали жертвами інтимних партнерів, тоді як в інших регіонах основними злочинцями були близькі родичі.

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Як розповіли в організації "ООН-Жінки", дані, отримані з таких країн, як Франція, Південна Африка та Колумбія, підтверджують, що "значна частка" жінок, вбитих своїми інтимними партнерами, перед смертю повідомляли владі про будь-яке насильство.

Наявні дані свідчать, що впродовж 2019-2022 роки у Франції 79% вбивств жінок скоїли інтимні партнери або інші члени сім'ї. На інші форми вбивств, такі як насильницькі злочини або експлуатація, припадає 5% від загальної кількості.

Щодо Південної Африки, то дані свідчать про те, що у 2020-2021 роках 9% усіх вбивств жінок були скоєні поза межами сім'ї.

Управління ООН з наркотиків та злочинності повідомило, що зібрати точні дані було дещо складно, адже уряди багатьох країн не мають повної інформації, особливо про ті випадки вбивств, які відбуваються поза межами дому.

Раніше ми розповідали історію 72-річної француженки Жизель Пеліко, чоловік якої роками організовував її зґвалтування.