На Полтавщині раптово вдома померла 11-річна дівчинка: причини смерті з’ясовують

У селі на Полтавщині раптово вдома померла 11-річна дівчинка.

Тіло дитини направили на судмедекспертизу, яка встановить причини смерті, повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини.

Інцидент стався ввечері 21 серпня, в одному з сіл Кременчуцького району. У коментарі "УП.Життя" в райуправлінні поліції уточнили, що дитині стало погано вдома. Швидку допомогу викликали батьки.

"Медики, які прибули на виклик, проводили реанімаційні заходи, але, на жаль, врятувати дівчинку не вдалося", – йдеться у повідомленні.

Медики сконтактували з правоохоронцями і повідомили їх про смерть дитини.

Наразі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України.

"Для встановлення причин смерті тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу. Причини та обставини події з’ясовує слідство", – додають правоохоронці.

Нагадаємо, у травні 2025 року на Полтавщині помер 13-річний учень – хлопцю раптово стало погано на уроці фізкультури.