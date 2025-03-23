У Києві семирічний хлопчик помер на прийомі в стоматолога: поліція відкрила кримінальне провадження
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом смерті семирічного хлопчика в столичній стоматологічній клініці.
Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.
Нагадаємо, 22 березня під час прийому в стоматолога в столиці помер семирічний хлопчик. За попередніми даними, серце хлопчика зупинилося після того, як йому ввели анестезію у приватній клініці.
На місце прибула карета "швидкої", працівники якої намагалися реанімувати дитину протягом двох годин. Зрештою хлопчик помер.
За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 140 Кримінального кодексу – неналежне виконання медичними працівниками професійних обов'язків.
Якщо провину працівників клініки доведуть, їм загрожує до трьох років позбавлення волі із забороною займатися певною діяльністю.