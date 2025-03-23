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У Києві семирічний хлопчик помер на прийомі в стоматолога: поліція відкрила кримінальне провадження

Анна Коваленко — 23 березня, 10:24
У Києві семирічний хлопчик помер на прийомі в стоматолога: поліція відкрила кримінальне провадження
Хлопчик помер після того, як йому ввели анестезію
Фото: DmitryPoch/DepositPhotos

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом смерті семирічного хлопчика в столичній стоматологічній клініці.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

Нагадаємо, 22 березня під час прийому в стоматолога в столиці помер семирічний хлопчик. За попередніми даними, серце хлопчика зупинилося після того, як йому ввели анестезію у приватній клініці.

На місце прибула карета "швидкої", працівники якої намагалися реанімувати дитину протягом двох годин. Зрештою хлопчик помер.

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За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною другою статті 140 Кримінального кодексу – неналежне виконання медичними працівниками професійних обов'язків.

Якщо провину працівників клініки доведуть, їм загрожує до трьох років позбавлення волі із забороною займатися певною діяльністю.

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