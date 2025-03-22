Реанімували дві години: в Києві на прийомі в стоматолога помер семирічний хлопчик
У Києві на прийомі в стоматолога помер семирічний хлопчик. Його серце зупинилося після введення наркозу в приватній клініці.
Про це повідомили у поліції Києва.
Як повідомили правоохоронці, на місце події прибула бригада "швидкої" – протягом двох годин медики намагалися реанімувати хлопчика, але він помер.
Наразі поліція встановлює деталі інциденту, аби надати йому правову оцінку.
"Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції", – додали в поліції.
Нагадаємо, в листопаді 2023 року в Тернополі на прийомі в стоматолога помер хлопчик віком рік та 10 місяців. Процедуру лікування карієсу лікарі державного закладу проводили під наркозом.
Згодом правоохоронці встановили, що дитина мала ознаки запалення в організмі, які не враховували під час процедури. Попередня причина смерті хлопчика – гостра легенево-серцева недостатність.
Підозри за фактом неналежного виконання професійних обов'язків при лікуванню дитини отримали два лікарі.