Реанімували дві години: в Києві на прийомі в стоматолога помер семирічний хлопчик

Дитина померла після того, як йому ввели препарати для наркозу

У Києві на прийомі в стоматолога помер семирічний хлопчик. Його серце зупинилося після введення наркозу в приватній клініці.

Про це повідомили у поліції Києва.

Як повідомили правоохоронці, на місце події прибула бригада "швидкої" – протягом двох годин медики намагалися реанімувати хлопчика, але він помер.

Наразі поліція встановлює деталі інциденту, аби надати йому правову оцінку.

"Наразі на місці працюють слідчо-оперативні групи Святошинського управління поліції та столичного главку, судово-медичний експерт та працівники ювенальної поліції", – додали в поліції.

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Нагадаємо, в листопаді 2023 року в Тернополі на прийомі в стоматолога помер хлопчик віком рік та 10 місяців. Процедуру лікування карієсу лікарі державного закладу проводили під наркозом.

Згодом правоохоронці встановили, що дитина мала ознаки запалення в організмі, які не враховували під час процедури. Попередня причина смерті хлопчика – гостра легенево-серцева недостатність.

Підозри за фактом неналежного виконання професійних обов'язків при лікуванню дитини отримали два лікарі.