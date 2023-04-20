Суд звільнив від відповідальності рівненську стоматологиню, яку звинувачували у побитті дітей

Рівненський міський суд постановив звільнити від кримінальної відповідальності стоматологиню Інну Кравчук, яку підозрювали у знущаннях над дітьми під час візитів.

Закрили справу через закінчення строків давності, йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових розслідувань.

В ухвалі зазначено, що слідчі встановили 4 епізоди протиправної діяльності лікарки у двох клініках у 2020-2021 роках.

За даними поліції, вона застосовувала силу до пацієнтів, одного разу навіть завдала дитині легких тілесних ушкоджень.

Потерпілі не подали цивільних позовів. Тому адвокатка стоматологині клопотала про закриття справи. Не заперечували й представники потерпілих, бо з моменту інциденту минуло більше, ніж 2 роки.

Нагадаємо, що після розголосу інциденту з побиттям дитини у стоматологічному кріслі, суд вручив лікарці підозру, а потім – позбавив ліцензії. Однак, жінка продовжила приймати пацієнтів.

Слідчі відкрили 5 кримінальних проваджень. За це жінка мала сплатити штраф або пройти виправні роботи.