Суд звільнив від відповідальності рівненську стоматологиню, яку звинувачували у побитті дітей

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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20 квітня 2023

Рівненський міський суд постановив звільнити від кримінальної відповідальності стоматологиню Інну Кравчук, яку підозрювали у знущаннях над дітьми під час візитів.

Закрили справу через закінчення строків давності, йдеться на сайті Єдиного державного реєстру судових розслідувань.

В ухвалі зазначено, що слідчі встановили 4 епізоди протиправної діяльності лікарки у двох клініках у 2020-2021 роках. 

За даними поліції, вона застосовувала силу до пацієнтів, одного разу навіть завдала дитині легких тілесних ушкоджень. 

 Фото: Syda_Productions/Depositphotos

Потерпілі не подали цивільних позовів. Тому адвокатка стоматологині клопотала про закриття справи. Не заперечували й представники потерпілих, бо з моменту інциденту минуло більше, ніж 2 роки.

Нагадаємо, що після розголосу інциденту з побиттям дитини у стоматологічному кріслі, суд вручив лікарці підозру, а потім – позбавив ліцензії. Однак, жінка продовжила приймати пацієнтів.

Слідчі відкрили 5 кримінальних проваджень. За це жінка мала сплатити штраф або пройти виправні роботи.

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