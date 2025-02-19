Знебарвлюють корали та шкодять плодючості риб: вчені попередили про небезпеку сонцезахисних кремів

Вчені б’ють на сполох через вплив сонцезахисних кремів на морське середовище – їхні компоненти можуть завдати шкоди рибі та коралам.

Про це йдеться в огляді британських науковців, опублікованому в науковому журналі Marine Pollution Bulletin, пише The Guardian.

Світовий ринок сонцезахисних засобів зростає досить стрімко. За прогнозами, до 2028 року їхні продажі сягнуть 13,6 мільярда доларів.

В одному з досліджень вчені припустили, що середньостатистична людина за один раз використовує 36 грамів сонцезахисного крему. Повторно вона наносить таку ж кількість через 90 хвилин.

Якщо зі шкіри змивається 50% засобу, то на одному пляжі з 1000 відвідувачів до океану може потрапити 35 кілограмів крему.

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Сонцезахисні засоби містять хімічні сполуки, відомі як псевдостійкі забруднювачі, які блокують сонячні ультрафіолетові (УФ) промені та можуть призвести до вицвітання і деформації коралів та зниження плодючості риби.

За оцінками науковців, лише в зони коралових рифів щороку потрапляє від 6 до 14 тисяч тонн УФ-фільтрів.

У новому огляді британські вчені проаналізували понад 110 публікацій, пов'язаних із сонцезахисними кремами, УФ-фільтрами та їхнім впливом на навколишнє середовище.

УФ-фільтри знайшли у морському середовищі по всьому світу: від туристичних до віддалених місць, як-от Антарктида. Ці сполуки можуть потрапляти у воду безпосередньо – наприклад, під час купання – та опосередковано – через пляжні душі або рушники.

Найпоширенішою сполукою, що міститься в УФ-фільтрах, є бензофенон-3. Наразі Європейське хімічне агентство досліджує його як можливий руйнівник гормонів.

Забруднення УФ-фільтрами також виявили в сільськогосподарській практиці: коли перероблена вода з очисних споруд використовується як добриво для ґрунту. Такі забрудники не тільки впливають на сільськогосподарські культури, але й потрапляють у водне середовище через стоки.

А традиційні технології очищення стічних вод, як-от озонування (видалення забрудників озоном), виявилися неефективними для зменшення токсичності УФ-фільтрів.

Вчені закликають до розширення досліджень впливу сонцезахисних кремів на морське життя для кращого розуміння проблеми забруднення.

Нагадаємо, перше глобальне дослідження ризиків для прісноводних тварин показало, що майже чверть істот, які мешкають у річках, озерах та струмках (24%) перебувають під загрозою зникнення.