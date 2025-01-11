24% прісноводних тварин перебуває під загрозою зникнення: в чому причина
Перше глобальне дослідження ризиків для прісноводних тварин показало, що майже чверть істот, які мешкають у річках, озерах та струмках (24%) перебувають під загрозою зникнення.
Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Nature, пише AP News.
У ході роботи команда науковці вивчила близько 23,5 тисяч видів бабок, риб, крабів та інших тварин, існування яких залежить від прісноводних екосистем. Вчені виявили, що 24% із них перебувають під загрозою зникнення, тобто належать до уразливих, зникаючих чи критично зникаючих.
Зоологиня з Міжнародного союзу охорони природи в Англії Кетрін Сейєрс зауважила, що прісноводні середовища, як-от річки, озера, ставки, струмки, болота та водно-болотні угіддя, охоплюють менше 1% поверхні Землі, але в них проживають 10% видів тварин.
Причиною цього вважають комплексні загрози через:
- забруднення;
- побудови дамб;
- видобуток води;
- ведення сільського господарства;
- інвазійні види – види-чужинці, які потрапляють в не притаманні для себе екосистеми та порушують тамтешній порядок;
- зміни клімату та інше.
"Величезні річки, такі як Амазонка, можуть здаватися могутніми, але в той же час прісноводне середовище є дуже вразливим", – сказала співавторка дослідження біологиня з Бразильського федерального університету Сеара Патрісія Чарвет.
Дослідниця додала, що в Південній Америці величезна екосистема Амазонки стикається із загрозами через вирубку лісів, пожежі там та незаконний видобуток золота.
За її словами, під час незаконних умисних пожеж для розчищення лісів попіл забруднює водойми, а неліцензовані золотошукачі скидають у річку ртуть, чим шкодять істотам, що там проживають.
"[Прісноводні водойми] накопичують усе, що відбувається навколо них. Якщо щось іде не так, наприклад трапляється розлив кислоти чи нафти, це може загрожувати цілому виду. Цим тваринам більше нікуди подітися", – пояснила проблему науковиця.
Результати дослідження вважають першим глобальним аналізом ризиків для прісноводних видів. Попередні роботи науковців були зосереджені на наземних тваринах, зокрема ссавцях, птахах та рептиліях.
Еколог з Університету Дьюка (США) Стюарт Пімм, який не брав участі в дослідженні, назвав його "довгоочікуваною та надзвичайно важливою роботою".
"Майже кожна велика річка в Північній Америці та Європі суттєво змінюється", – сказав він і додав, що будівництво дамб часто ставить під загрозу існування прісноводних видів.
Раніше Міжнародний союз охорони природи заявив, що африканські пінгвіни опинилися за крок до вимирання в дикій природі – за останні 30 років кількість пар, що розмножуються, скоротилася на близько 75%.