24% прісноводних тварин перебуває під загрозою зникнення: в чому причина

Перше глобальне дослідження ризиків для прісноводних тварин показало, що майже чверть істот, які мешкають у річках, озерах та струмках (24%) перебувають під загрозою зникнення.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в журналі Nature, пише AP News.

У ході роботи команда науковці вивчила близько 23,5 тисяч видів бабок, риб, крабів та інших тварин, існування яких залежить від прісноводних екосистем. Вчені виявили, що 24% із них перебувають під загрозою зникнення, тобто належать до уразливих, зникаючих чи критично зникаючих.

Зоологиня з Міжнародного союзу охорони природи в Англії Кетрін Сейєрс зауважила, що прісноводні середовища, як-от річки, озера, ставки, струмки, болота та водно-болотні угіддя, охоплюють менше 1% поверхні Землі, але в них проживають 10% видів тварин.

Причиною цього вважають комплексні загрози через:

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забруднення;

побудови дамб;

видобуток води;

ведення сільського господарства;

інвазійні види – види-чужинці, які потрапляють в не притаманні для себе екосистеми та порушують тамтешній порядок;

зміни клімату та інше.

"Величезні річки, такі як Амазонка, можуть здаватися могутніми, але в той же час прісноводне середовище є дуже вразливим", – сказала співавторка дослідження біологиня з Бразильського федерального університету Сеара Патрісія Чарвет.

Дослідниця додала, що в Південній Америці величезна екосистема Амазонки стикається із загрозами через вирубку лісів, пожежі там та незаконний видобуток золота.

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За її словами, під час незаконних умисних пожеж для розчищення лісів попіл забруднює водойми, а неліцензовані золотошукачі скидають у річку ртуть, чим шкодять істотам, що там проживають.

"[Прісноводні водойми] накопичують усе, що відбувається навколо них. Якщо щось іде не так, наприклад трапляється розлив кислоти чи нафти, це може загрожувати цілому виду. Цим тваринам більше нікуди подітися", – пояснила проблему науковиця.

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Результати дослідження вважають першим глобальним аналізом ризиків для прісноводних видів. Попередні роботи науковців були зосереджені на наземних тваринах, зокрема ссавцях, птахах та рептиліях.

Еколог з Університету Дьюка (США) Стюарт Пімм, який не брав участі в дослідженні, назвав його "довгоочікуваною та надзвичайно важливою роботою".

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"Майже кожна велика річка в Північній Америці та Європі суттєво змінюється", – сказав він і додав, що будівництво дамб часто ставить під загрозу існування прісноводних видів.

Раніше Міжнародний союз охорони природи заявив, що африканські пінгвіни опинилися за крок до вимирання в дикій природі – за останні 30 років кількість пар, що розмножуються, скоротилася на близько 75%.