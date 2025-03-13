Що спричинило спалах у небі над Києвом? Пояснення Центру космічних спостережень

Близько півночі у небі над Києвом містяни помітили яскравий об’єкт, який рухався. Згодом у різних районах столиці було чутно вибух і видно спалах.

Найімовірніше, він був спричинений падінням метеориту, повідомили у коментарі для "УП. Життя" в Центрі космічних спостережень.

"12 березня 2025 року близько опівночі в місті Києві очевидці помітили невідомий космічний об’єкт, який спалахнув над містом та було чути вибух. За розрахунками Центру космічних спостережень, у вказаний час припинення існування космічних об’єктів над територією України не виявлено.

Найбільш ймовірно, що спалах було спричинено падінням метеориту", – зазначають дослідники.

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У Центрі космічних спостережень нагадали, що у період з 7 по 23 березня 2025 року наша планета проходить через метеоритні потоки.

"Гамма-Норміди – це слабкий метеорний потік, активний з 7 по 23 березня з піком 15 березня", – додають в установі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які космічні явища можна буде спостерігати з Землі у березні 2025 року.