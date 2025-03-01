Парад планет та "кривавий Місяць": календар космічних подій березня

У березні 2025 року в небі можна буде спостерігати не лише блиск зірок, а й незвичайні астрономічні події – швидкий рух яскравих планет, "кривавий Місяць" та часткове сонячне затемнення.

У NASA розповіли, як "упіймати" Меркурій та дізнатися правду про багряну сторону Місяця.

Березень почався з параду планет

Сім планет Сонячної системи "вишикувалися" в один ряд наприкінці лютого. Яскраві Венеру, Марс, Юпітер, а також Сатурн, Уран, Меркурій та Нептун можна буде роздивитися в нічному небі на початку березня.

Парад із чотирьох-п'яти планет, які видно неозброєним оком, спостерігається щокілька років. Науковий директор обсерваторії Ловелла (США) Жерар ван Белл пояснив, що розташування в ряд семи планет є ані містичним, ані особливо рідкісним. Натомість ця астрономічна подія є гарним приводом насолодитися нічним небом.

7-9 березня – "лови" Меркурій

Найшвидшу планету Сонячної системи Меркурій можна буде побачити протягом перших 1,5 тижня березня. Планета з'являтиметься у вечірньому небі орієнтовано через 30 хвилин після заходу Сонця.

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"Упіймати" найменшу планету нашої системи можна, якщо дивитися в небо приблизно на 10 градусах над горизонтом.

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13-14 березня – повне місячне затемнення

Протягом кількох годин 13 та 14 березня відбудеться повне місячне затемнення, протягом якого супутник Землі набуде темно-червоного забарвлення. Через особливий колір небесного тіла це явище подекуди називають "кривавим Місяцем".

Місячні затемнення можна спостерігати з будь-якого місця в момент, коли супутник нашої планети розташовується недалеко від горизонту. Найкраще затемнення можна розгледіти на безхмарному небі, пише Space.

За підрахунками вчених, спостерігати за цим явищем зможуть лише 13% населення планети – лише понад мільярд людей частково або повністю побачать затемнення. За прогнозами, подію зможуть побачити також українці, які проживають у всіх регіонах, крім Сходу країни.

Ілюстрація: NASA

Для мешканців Європи найкраще очікувати на місячне затемнення 14 березня, коли супутник поступово поринатиме в тінь Землі протягом понад 75 хвилин. Однак повне затемнення триватиме кілька десятків хвилин о 8:26 за київським часом.

Як розповідають у NASA, під час цієї події Місяць проходить крізь тінь Землі. Спочатку космічний об'єкт виглядатиме так, ніби його хтось "надкусив" з одного боку. Згодом супутник перетвориться на темно-червону кулю.

"Цей колір походить від кільця всіх заходів та сходів Сонця, які ви побачили б навколо планети, якби були астронавтом на поверхні Місяця", – пояснили науковці.

Пізніше затемнення розгортатиметься у зворотному порядку – червоний колір тьмянішатиме, а темна частина супутника буде зменшуватися, поки Місяць не поверне свій звичайний вигляд.

29 березня – часткове сонячне затемнення

"Цікава закономірність: затемнення завжди відбуваються парами. За кілька тижнів до або після повного місячного затемнення завжди трапляється сонячне.

Цього разу це буде часткове сонячне затемнення, яке можна буде побачити в Східній Канаді, Гренландії та Північній Європі", – додали в космічному агентстві.

Ілюстрація: Джеймі Картер

Інтерактивна карта Google показує, що 29 березня 2025 року 94% Сонця закриє Місяць. Відтак 814 мільйонів людей, зокрема українці, опиняться у зоні часткового сонячного затемнення.

Під час таких космічних подій небезпечно дивитися на Сонце без спеціальних приладів для спостереження, наприклад окулярів.

Весь березень – видимість планет

Після завершення параду планет у березні все одно вдасться спостерігати за деякими з них. Зокрема після заходу Сонця на початку місяця можна буде побачити Венеру.

Ілюстрація: NASA

У цей період також вдасться "впіймати" Марс, який залишатиметься видимим до близько 3 години ночі.

Після настання темряви високо на заході можна буде побачити Юпітер – він заходитиме за межі видимості приблизно о 1 годині ночі.