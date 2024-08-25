Кількаденна місія затягнулася на місяці: у NASA розповіли, коли і як повернуть космонавтів з орбіти Землі

Американські астронавти вирушили на МКС на початку червня 2024 року

NASA ухвалило рішення про те, що двоє американський астронавтів Суніта Вільямс та Баррі вілмор, які перебувають на орбіті Землі з 6 червня, повернуться додому у лютому 2025 року.

Для цього вони використають космічний транспортний засіб компанії SpaceX, а не Boeing Starliner, яким астронавти дісталися Міжнародної космічної станції, повідомили в космічному агентстві.

"NASA вирішило, що Бутч і Суні повернуться з місією [SpaceX] Crew-9 наступного лютого, а Starliner повернеться без екіпажу", – заявив представник NASA Білл Нельсон під час прессконференції, інформує The Guardian.

Раніше космонавти виявили кілька технічних несправностей у космічному кораблі, як-от витоки гелію з капсули та відмову деяких двигунів.

За час перебування на Суніти та Баррі на МКС інженери NASA встигли провести значний обсяг робіт, як от:

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перегляд наявних даних;

проведення льотних і наземних випробувань;

проведення незалежних перевірок;

розробку планів повернення на випадок непередбачених обставин.

Отримана інформація продемонструвала, що використання транспортного засобу Boeing Starliner має "надто багато невизначеностей".

"Космічні польоти ризиковані, навіть у найбезпечніших і найрутинніших випадках. Випробувальний політ за своєю природою не є ні безпечним, ні рутинним.

Рішення залишити Бутча та Суні на борту Міжнародної космічної станції та повернути Boeing Starliner додому без екіпажу є результатом нашої відданості безпеці – нашій основній цінності", – пояснив Білл Нельсон.

На думку NASA, це допоможе продовжувати збирати дані про тестування космічного корабля під час його польоту додому, але не ставитиме під додатковий ризик його екіпаж.

Очікується, що участь у місії Crew-9 візьмуть чотири члени екіпажу. Вона стартує не раніше 24 вересня.

Нагадаємо, американські астронавти Бутч Вілмор та Суніта Вільямс вирушили на Міжнародну космічну станцію 5 червня 2024 року. Очікувалося, що місія триватиме 10 днів.

Однак через технічні несправності вчасно повернути астронавтів на Землю не вдалося.

Під час перебування на МКС члени місії мають напружений робочий графік. Після обстеження космічного корабля Суніта та Бутч допомагають в науковій діяльності та проводять додаткове обслуговування МКС.

На початку серпня американці отримали поповнення запасів, зокрема їжі та одягу, завдяки транспортному засобу компанії Northrop Grumman.