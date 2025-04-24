"Такі знімки відбирають суб'єктність": відомих фотографів розкритикували за кадри постраждалих від атаки РФ

Українські фотографи Костянтин та Владислава Ліберови, а також Євген Малолєтка наразилися на шквал критики у соцмережах через опубліковані знімки постраждалих від російської атаки на Київ в ніч на 24 квітня.

Користувачі соцмереж порушили питання етичності світлин, на яких зображені поранені люди у вразливому стані.

Пізніше подружжя Ліберових відповіло на звинувачення.

Під сумнів етичність робіт фотографів поставила зокрема українська режисерка та письменниця Ірина Цілик. Мисткиня зізналася, що не хотіла б, аби її голе закривавлене тіло фотографували після атаки.

"Я розумію, що вони (фотографи — ред.) не почують мої слова, і я не можу заборонити їм нічого. Але існують якісь дуже тонкі речі... Щось про повагу до людської гідності, приватності тощо […]

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Це чийсь син або донька. Батько або мати. Колега з роботи. І так далі. Ви б хотіли, щоб вашу близьку людину, яка не могла сказати фотографу "ні" під час зйомки, показали всьому світу в такому вигляді? Ну і завжди можна принаймні заблюрити обличчя", – написала Ірина Цілик.

У соцмережі схожу позицію висловила журналістка, лауреатка Премії імені Георгія Ґонґадзе Тетяна Трощинська.

"Я писала і повторю, що такі фото відбирають у людині суб'єктність – тоді, коли вона не в змозі говорити за себе. Це не заява про злочин, бо фотографій сотні, а ми обговорюємо лише одну чи дві. Це використання чужої історії і родини у важкому і вразливому стані.

Виходить так, що це бачать лише ті, хто вже й так усе бачив, а також ті, хто через горе і шок не встиг захистити своїх рідних від такого безцеремонного посмертного знімання шкіри", – вважає Тетяна Трощинська.

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Водночас журналіст Данило Мокрик заявив, що був би не проти, якби його тіло допомогло "розповісти важливу історію".

"Нехай ці зображення показують російську війну і російські злочини саме такими, як вони є, без прикрас – жахливими, відразливими, брутальними.

Бо немає "красивої трагедії". Немає пригламуреності там, де смерть – ось така, з розчавленим під бетоном голим тілом. Реальна, справжня трагедія, реальні наслідки того, що робить Росія, виглядають саме так. І цю реальність треба побачити, щоб її зрозуміти", – написав журналіст.

Як на критику відреагували фотографи?

Згодом подружжя Ліберових видалило світлини, які зазнали критики. Своє рішення оприлюднити знімки пояснили тим, що на них не було видно обличчя постраждалої жінки — лише її частково оголене тіло. На думку фотографів, "документалістика вимагає жорстокої правдивості".

"Документувати воєнні злочини треба персоналізовано, бо тільки так це резонуватиме в майбутніх поколінь. На цій війні страждають реальні люди. У реальних людей є тіла. Якби на фото було видно обличчя, то це принаймні було б темою для ґрунтовної дискусії […]

Менше з тим, фото видалили. На майбутнє врахуємо цей аспект", – написали фотографи.

Крім того, Ліберови опублікували фото часів війни у В'єтнамі, на яких поруч із солдатами біжать діти, деякі з яких повністю оголені.

Фото: Скриншот/libkos/Instagram Фото: Скриншот/libkos/Instagram

"Колись давно це фото зупинило війну у В'єтнамі. Це про те, що документалістика – це складний щоденний вибір. Комусь він подобається, а комусь ні. Але ця робота потрібна інколи у своїй жорстокій правдивості", – додали фотографи.

При цьому переможець престижної міжнародної премії World Press Photo та співтворець оскароносного фільму "20 днів у Маріуполі" Євген Малолєтка публічно не коментував критику світлих поранених.

Нагадаємо, вночі 24 квітня українські міста зазнали масованої комбінованої атаки РФ. У Святошинському районі досі триває рятувальна операція. Станом на вечір 24 квітня відомо про 12 загиблих та щонайменше 90 постраждалих.

Жертвами російської атаки стали діти лікаря-невропатолога Університетської клініки КНУ — 19-річний Нікіта та 21-річна Софія.

