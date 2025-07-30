Китаєць встановив світовий рекорд, піднявши 144 кілограми одним пальцем

Для спортсмена це восьмий світовий рекорд

Китайський спортсмен та фітнес-інфлюенсер Лю Вейцян встановив світовий рекорд, виконавши одним пальцем станову тягу з досі найбільшою вагою. Чоловік підняв понад 144 кілограми лише середнім пальцем лівої руки.

Це на шість кілограмів більше, ніж вдалося зробити попередньому власнику рекорду, розповіли в щорічному довіднику.

Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса Фото: Книга рекордів Гіннеса

Для цього 29-річний китайський спортсмен зробив спеціальний пристрій – карабін приєднав до товстого фітнес-троса, на якому закріпив шість металевих пластин.

Свідки зважили кожну частину механізму перед тим, як Лю Вайцян спробував встановити новий світовий рекорд. Чоловікові вдалося підняти пальцем 144 кілограми, що еквівалентно вазі невеликого чорного ведмедя.

РЕКЛАМА:

Китаєць протягом десяти секунд утримував вертикальне положення тіла, а потім обережно поклав вагу на землю.

Новий рекорд став черговий у довгому списку досягнень Лю Вайцяна у важкій атлетиці. За 14 років занять спортом він встиг потрапити до Книги рекордів Гіннеса ще сім разів, зокрема за:

найбільшу кількість підтягувань на кільцях з вантажем вагою 60 фунтів (приблизно 27 кілограмів);

найбільшу кількість підтягувань на кільцях з вантажем вагою 80 фунтів (приблизно 36 кілограмів);

на кільцях з вантажем вагою 100 фунтів (приблизно 45 кілограмів);

підтягування з найважчою вагою – 109,20 кілограма;

найважче підтягування на кільцях з обтяженням в одному повторенні – 44,30 кілограма;

найбільшу кількість підтягувань на кільцях за одну хвилину з вагою 40 фунтів (приблизно 18 кілограмів);

найбільшу кількість відтискань на суглобах з вагою 80 фунтів (приблизно 36 кілограмів) за одну хвилину.

Лю Вейцян публікує відео своїх тренувань у соцмережах і заохочує своїх підписників досягати спортивних цілей.

"Коли я починав займатися фітнесом, було мало онлайн-ресурсів для цього, тому було важко знайти поради від колег-ентузіастів. Тому я вирішив ділитися своїм тренувальним процесом у соцмережах", – розповів спортсмен.

Попри активність у соціальних мережах китаєць уникає уваги громадськості та каже, що займається спортом, аби долати особисті виклики та дотримуватися дисципліни.

"Я в часи навчання в середній школі ніколи б не зміг уявити, що буду встановлювати світові рекорди", – зізнався Лю Вейцян.

Раніше п’ятирічна спортсменка зі Львова Регіна Абрамова встановила національний рекорд, ставши наймолодшою дитиною, яка самостійно підкорила Говерлу.