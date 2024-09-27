Ін'єкція, струм чи інгаляція азотом: як у США страчують засуджених до смертної кари

Як у США страчують засуджених до смертної кари

У США на законодавчому рівні дозволена смертна кара. Є кілька способів, які затверджені та використовують у 27 штатах.

Останнім стратили Алана Юджина Міллера, застосувавши інгаляцію азотом, зазначає The Washington Post.

Алана Міллера засудили за вбивство під час стрілянини на робочому місці у 1999 році. Його стратили в Алабамі за допомогою інгаляції азотом – методу, який передбачає вдихання ув'язненим газу азоту через спеціальну маску, доки його тіло не буде позбавлене кисню, пише BBC.

Цей метод раніше використовували лише один раз та дозволений лише в трьох штатах.

Associated Press повідомило, що Міллер тремтів на каталці близько двох хвилин, після чого приблизно шість хвилин дихав. Згодом у нього почались судоми.

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Страта Алана Міллера стала 1600-ю в США з 1976 року. Тоді Верховний суд США дозволив відновити страти у більшості штатів. Спершу цей спосіб правосуддя пережив 25-річний бум, а потім чверть століття мав зниження показників.

За даними Інформаційний центр про смертну кару (DPIC), пік смертної кари припав на 1999 рік, коли було винесено 279 смертних вироків і 98 страт. До кінця 2023 року було винесено 21 новий смертний вирок і здійснили 24 страти.

Наразі щорічні страти відбуваються лише в кількох штатах, зокрема – у Флориді та Техасі. У 35 штатах смертна кара або була скасована, або не застосовувалася понад 10 років.

Однак доцільність смертної кари наразі ставлять під питання, адже Верховний суд неохоче скасовує страти навіть попри доведену невинуватість.

Так було у випадку зі смертною карою, яку присудили Фредді Оуенсу в Південній Кароліні. Його звинувачували у вбивстві касирки під час пограбування мінімаркету.

Чоловіку зробили смертельну ін’єкцію навіть попри те, що головний свідок обвинувачення та його "напарник по пограбуванню" зізнався у неправдивих свідченнях.

Схожа історія – у Марселлуса Вільямса з Міссурі. 11 серпня 1998 року Феліцію Гейл, колишню репортерку, знайшли зарізаною власному будинку. Судово-медичні докази на місці злочину включали відбитки пальців, сліди ніг, волосся та ДНК кухонного ножа. ДНК Марселлуса не збігалася з доказами, отриманими на місці злочину.

Колеги прокурорів, які звинуватили чоловіка, визнали помилки у справі. Після експертизи ДНК його визнали невинним, але все одно стратили.

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За даними Інформаційного центру про смертну кару (DPIC) в США, смертельна ін’єкція є найпоширенішим методом страти. Але багато штатів дозволяють інші методи – ураження електричним струмом, смертоносний газ і навіть розстріл.

Виробники ліків чинять опір та відмовляються надавати препарати для смертельних ін'єкцій, тому деякі штати тепер дозволяють використовувати альтернативні методи.

Водночас суперечки навколо методу, який будуть використовувати, призвели до затримки виконання страт у багатьох штатах, сприяючи загальному зниженню застосування смертної кари.