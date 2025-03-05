Вів облік жертв та замітав сліди: французький хірург, звинувачений у зґвалтуванні 299 дітей, засвідчив у суді

Колишній французький хірург Жоель Ле Скуарнек, якого судять за сексуальне насильство над 299 дітьми, визнав у суді, що використовував свій статус лікаря, щоб чинити насильство.

"Я був хірургом, який отримав вигоду від свого статусу, щоб нападати на дітей. Я цього не заперечую", – заявив 74-річний Жоель Ле Скуарнек у суді, передає The Guardian.

На засіданні Ле Скуарнек розповів, що блокноти та диски, на яких хірург "вів облік" своїх злочинів, він зберігав на своєму робочому місці – у кабінеті в лікарнях.

При цьому місця роботи він змінював доволі часто. У суді його запитали, чи було це пов’язано із бажанням замести сліди, але він запевнив, що ні.

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У суді його також запитали, яким чином лікарі однієї з клінік відреагували на його судимість у 2005 році за зберігання зображень жорстокого поводження з дітьми. Ле Скуарнек відповів, що тоді керівництво попросило його пояснити ситуацію.

"Я, звичайно, збрехав про всі напади і нічого не сказав", – визнав він. Після цієї розмови керівництво поставило йому умову: більше не приймати пацієнтів наодинці, особливо у відділенні невідкладної допомоги. Водночас він продовжив працювати у лікарні.

Нагадаємо, Жоеля Ле Скуарнека, який часто оперував дітей з апендицитом, звинувачують у нападі на 299 пацієнтів у низці лікарень по всій Франції у період між 1989 і 2014 роками. Середній вік постраждалих дітей – 11 років.

Частина пацієнтів перебували під наркозом і насильства не пам’ятають. Ідентифікувати жертв вдалося завдяки записам Ле Скурнека. У своїх щоденниках він вказував імена постраждалих, а також вид насильства, яке він над ними вчинив.

Суд триватиме до червня. Жоелю Ле Скуарнеку загрожує 20 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пояснити дітям, що таке педофілія, та як захистити їх від кривдників.

Тетяна Бугаєнко, "УП. Життя"