Жінка, яку вважають прототипом героїні серіалу "Оленя", хоче відсудити у Netflix 170 млн доларів

На фото – акторка Джессіка Ганнінг, яка зіграла в серіалі Марту

Шотландка Фіона Гарві подала позов проти Netflix. Жінка, яку вважають прототипом героїні із серіалу "Оленя" (Baby Reindeer) звинувачує стримінговий сервіс у наклепі.

Також Гарві заявляє, що Netflix умисно завдав їй стресу та порушив право на публічність, повідомляє The Washington Post та The Guardian.

У позові, який Фіона подала до окружного суду США центрального округу Каліфорнії, вона стверджує, що компанія нібито збрехала понад 50 мільйонам глядачів по всьому світі про те, що жінка була двічі засуджена за сталкерство і вчиняла сексуальне насилля щодо актора та коміка Річарда Ґадда.

"Відповідачі (ред. – Netflix) розповідали цю брехню і ніколи не зупинялися, тому що це була краща історія, ніж правда, а кращі історії приносили гроші", – стверджує жінка.

За даними з судових документів, глядачі серіалу за лічені дні встановили особу, якою надихалися автори серіалу при створенні героїні Марти. Інтернет-розслідувачі помітили схожість Гарві із персонажкою "Оленяти" за віком, зайнятістю та національністю.

Ще більшу впізнаваність Фіона отримала після інтерв'ю Скриншот/E! News/YouTube

Жінка почала отримувати дзвінки і потоки повідомлень від незнайомців.

"Ненависть до Гарві на таких інтернет-платформах, як Reddit і TikTok, досягла надзвичайного рівня, включаючи погрози вбивством", – йдеться в документі.

У позові зазначають, що Фіона страждала від негативної уваги і навіть почала боятися виходити в люди.

Ще більшу "популярність" жінка отримала після того, як дала інтерв’ю, в якому зізналася, що надіслала кілька електронних листів, створила близько 18 твітів і один лист Річардові Ґадду, який зіграв у серіалі самого себе.

Водночас Фіона у позові заперечила те, що надіслала йому понад 40 тисяч електронних листів, записала 350 годин голосової пошти, 744 твіти, 46 повідомлень у Facebook у чотирьох фальшивих акаунтах і 106 сторінок листів протягом трьох років.

"Гарві – невинна жінка, зганьблена Netflix і Річардом Ґаддом у безпрецедентному масштабі", – стверджують у позові.

Фіона вимагає щонайменше 50 мільйонів доларів відшкодування фактичних збитків, принаймні 50 мільйонів доларів компенсації за "психічні страждання, втрату задоволення та втрату бізнесу", принаймні 50 мільйонів доларів від прибутків "Оленяти", а також 20 мільйонів доларів на штрафні збитки.

"Оленя" – напружена, похмура комедійна драма від Netflix, яка розповідає історію актора та комедіанта Річарда Ґадда, що став жертвою переслідування.

"Один прояв доброти до нещасної жінки з боку коміка-невдахи розпалює несамовиту одержимість, яка загрожує знищити їх обох", – описують сюжет серіалу на стримінговому сервісі.

Перший епізод серіалу повідомляє глядачам про те, що історія шоу "правдива".

В "Оленяті" показують, як Марта регулярно проводить дні, спостерігаючи за домом Донні, якого зіграв Ґадд, постійно контактує з ним і вчиняє сексуальне та фізичне насилля.

Шоу стало комерційним і критичним хітом, але також викликало дебати про етику висвітлення історій на основі реальних людей.

Згідно з даними Netflix, за перші чотири тижні після прем’єри серіал переглянули понад 56 мільйонів разів.

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