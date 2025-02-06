ЗМІ: У Трампа обговорюють шляхи реформування ВООЗ

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає план реформування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ). Зокрема, йдеться про призначення американця очільником агенції.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на документ та два неназвані джерела, які ознайомлювалися з планом реформи.

У документі, який Дональд Трамп нібито отримав від своїх радників напередодні інавгурації, США рекомендують оперативно заявити про вихід зі складу ВООЗ та ухвалити "радикально новий підхід" до роботи з агенцією.

Серед пропозицій – висунення американського чиновника на посаду генерального директора організації після того, як у 2027 році закінчиться термін повноважень Тедроса Аданома Гебрейесуса.

У документі ВООЗ називають "найбільш хаотичним та найменш ефективним агентством ООН" через буцімто неспроможність реалізувати реформи.

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Автори додають, що вихід зі складу організації зашкодить інтересам Штатів, однак те саме нібито очікує на країну, якщо ВООЗ не реформують.

Одним із перших кроків Трампа після вступу на посаду було підписання указу про майбутній вихід США з ВООЗ. Тоді президент Штатів звинуватив ВООЗ у неправильних рішеннях під час пандемії COVID-19 та надмірному впливу інших країн, що в організації згодом заперечили.

Трамп припустив, що США зможуть повернутися, якщо агенція пройде "очищення". При цьому він не пояснив, про що йдеться.

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Рішення Штатів покинути агенцію після січня 2026 року призведе до того, що ВООЗ втратить свого найбільшого спонсора.

За даними двох джерел Reuters, пропозицію реформування ВООЗ обговорювали ще до того, як Трамп вступив на посаду. Однак достеменно невідомо, чи прийме його адміністрація інші рекомендації, крім виходу зі складу організації.

За пропозиціями, США на 2025 рік може призначити спеціального посланця до ВООЗ, аби контролювати переговори з організацією щодо можливих реформ до остаточного виходу з її складу.

У коментарі для Reuters представник Білого дому Куш Десай заявив, що адміністрація президента США "продовжуватиме переглядати поточні процеси та діяльність органів охорони здоров'я для впровадження необхідних реформ".

Що кажуть на закиди у ВООЗ?

Директор ВООЗ із трансформації Сьорен Бростром у коментарі для Reuters відкинув звинувачення в неефективності, заявивши, що агентство здійснило найбільш фундаментальні реформи під керівництвом Тедроса Гебрейесуса.

"Ми повністю реформувалися, але цей процес досі триває", – додав Сьорен Бростром.

Представник ВООЗ зауважив, що організація намагається підвищити незалежність від донорів.

Сьорен Бростром заявив, що через широкі повноваження робота ВООЗ може бути складнішою, порівняно з іншими агентствами ООН. Однак він вважає, що реакцію організації на кризи в галузі охорони здоров'я не можна вважати хаотичною.

"Якщо у держав-членів... будуть додаткові запити на реформи, ми спробуємо їх реалізувати", – додав він.

Директор із трансформації пояснив, що будь-яка країна-член організації може запропонувати генерального кандидата на посаду наступного генерального директора. Однак рішення про призначення за коротким списком претендентів від виконавчої ради ВООЗ обирають голосуванням держав-учасниць.

Нагадаємо, у травні 2020 року США тимчасово припинили стосунки із ВООЗ через відмову агенції від проведення реформ, на яких наполягав Вашингтон.

Тодішній президент Штатів Дональд Трамп звинуватив організацію в тому, що вона перебуває під контролем Китаю, тому буцімто не може надати точну інформацію про поширення COVID-19.

Раніше в Аргентині також заявили про наміри покинути склад ВООЗ через "глибокі розбіжності" щодо управління проблемами в галузі охорони здоров'я.