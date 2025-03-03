ООН: 640 тисяч українок постраждають через скасування грантів США для Фонду народонаселення

Приблизно 640 тисяч жінок та дівчат в Україні можуть постраждати через припинення фінансових внесків США до Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA).

Українки втратять доступ до багатьох програм психосоціальної та економічної підтримки, безпечних просторів і послуг з протидії гендерно зумовленому насильству, заявила Організація Об'єднаних Націй.

Також погіршиться захист біженців та допомога громадам, постраждалим від війни.

"Під загрозою закриття опинилися основні медичні послуги із запобігання та реагування на гендерно зумовлене насильство, підтримка очолюваних жінками організацій та програми, що сприяють розширенню економічних прав і можливостей жінок, що ставить під серйозну загрозу безпеку та добробут мільйонів людей", – додають в ООН.

За оцінками ООН, після повномасштабного вторгнення РФ кількість випадків сексуального, домашнього та інших форм гендерно зумовленого насильства в Україні зросла втричі.

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2,4 мільйона людей, більшість із яких жінки та дівчата, потребують невідкладних послуг з реагування на гендерно обумовлене насильство та запобігання йому.

87 мобільних бригад UNFPA забезпечують невідкладне втручання у таких випадках, надають довгострокову допомогу, професійне навчання та доступ до юридичної допомоги для постраждалих від насильства.

"Майже дві третини домогосподарств в Україні повідомляють про тривогу, депресію або сильний стрес, що заважає знаходити роботу або піклуватися про членів сім'ї. Фінансові труднощі, масова втрата роботи, смерть близьких і страх перед майбутніми атаками лише посилюють їхні страждання.

Без належного консультування та турботи цикл травми може передаватися майбутнім поколінням, що може призвести до довготривалої та масштабної шкоди для громади", – кажуть в ООН.

З 2022 року понад 50 мобільних психосоціальних бригад UNFPA фінансувалися урядом США і відіграли "незамінну роль" у допомозі найвразливішим верствам населення України.

"Жінки відіграють важливу роль у забезпеченні життєстійкості українських сімей, робочої сили та суспільства в цілому, але вони зазнали величезних страждань. Забезпечення їхньої підтримки на всіх етапах їхнього особистого відновлення матиме вирішальне значення для забезпечення довгострокового відновлення України", – додали в організації.

Нагадаємо, 26 лютого Фонд ООН у галузі народонаселення отримав інформацію про припинення майже всіх своїх грантів (48 грантів на 377 мільйонів доларів) від USAID та Державного департаменту США.

Ці гранти були призначені для надання критично важливої допомоги в галузі охорони здоров'я матерів, захисту від насильства, лікування після зґвалтувань та іншої життєво необхідної допомоги у понад 25 країнах, серед яких Афганістан, Чад, Демократична Республіка Конго, Газа, Гаїті, Малі, Судан, Сирія та Україна.

Загалом адміністрація Трампа оголосила про скасування понад 90% грантів USAID для надання зовнішньої допомоги. Зокрема, Штати припинили надавати кошти на відновлення енергосистеми України після російських атак.