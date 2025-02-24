У Ватикані розповіли про стан здоров’я Папи Франциска
Папа Римський Франциск, якого раніше госпіталізували для лікування пневмонії, все ще перебуває в критичному стані і має ознаки "легкої" ниркової недостатності.
Понтифік продовжує терапію, повідомляють Vatican News.
Пресслужба Ватикану інформувала, що "стан Святішого Отця залишається критичним", але з вечора суботи у нього не було "респіраторних кризів".
Також там зазначали, що папа Франциск притомний і отримує кисневу терапію. Завдяки переливанню крові аналізи очільника Святого Престолу покращилися, однак в у нього зафіксовано початкову ниркову недостатність.
"Показники його крові покращуються, хоча деякі тести показують початкову, легку, ниркову недостатність, яка перебуває під контролем.
Папа при свідомості, добре орієнтується, але прогноз залишається стриманим через складність клінічної картини і необхідність дочекатися, поки фармакологічна терапія дасть певні результати", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Папу Римського Франциска госпіталізували до лікарні Аґостіно Джемеллі в Римі для лікування бронхіту ще 14 лютого. Тоді у Ватикані зазначали, що понтифік уже кілька днів почувається хворим, тому доручав іншим служителям церкви виголошувати його промови.
Згодом у Папи Франциска діагностували полімікробну інфекцію дихальних шляхів, а його стан охарактеризували "складною клінічною ситуацією".
Про те, що Папа Римський перебуває в критичному стані, вперше стало відомо ввечері 22 лютого. Тоді у Ватикані повідомили, що Понтифіку провели переливання крові і він отримує кисневу терапію.