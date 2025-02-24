У Ватикані розповіли про стан здоров’я Папи Франциска

Папа Римський Франциск, якого раніше госпіталізували для лікування пневмонії, все ще перебуває в критичному стані і має ознаки "легкої" ниркової недостатності.

Понтифік продовжує терапію, повідомляють Vatican News.

Пресслужба Ватикану інформувала, що "стан Святішого Отця залишається критичним", але з вечора суботи у нього не було "респіраторних кризів".

Також там зазначали, що папа Франциск притомний і отримує кисневу терапію. Завдяки переливанню крові аналізи очільника Святого Престолу покращилися, однак в у нього зафіксовано початкову ниркову недостатність.

"Показники його крові покращуються, хоча деякі тести показують початкову, легку, ниркову недостатність, яка перебуває під контролем.

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Папа при свідомості, добре орієнтується, але прогноз залишається стриманим через складність клінічної картини і необхідність дочекатися, поки фармакологічна терапія дасть певні результати", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Папу Римського Франциска госпіталізували до лікарні Аґостіно Джемеллі в Римі для лікування бронхіту ще 14 лютого. Тоді у Ватикані зазначали, що понтифік уже кілька днів почувається хворим, тому доручав іншим служителям церкви виголошувати його промови.

Згодом у Папи Франциска діагностували полімікробну інфекцію дихальних шляхів, а його стан охарактеризували "складною клінічною ситуацією".

Про те, що Папа Римський перебуває в критичному стані, вперше стало відомо ввечері 22 лютого. Тоді у Ватикані повідомили, що Понтифіку провели переливання крові і він отримує кисневу терапію.