Крижаний полон: станцію "Академік Вернадський" на 100 кілометрів оточила крига

В Антарктиці – перші дні весни. Острів Галіндез, на якому розташована українська станція "Академік Вернадський", майже на 100 кілометрів оточила крига.

Знімками "крижаного полону", зробленими з дрона, поділився Національний антарктичний науковий центр.

Через лід дослідники не можуть виходити на човнах в океан з 5 серпня.

"Вчора дивилися супутникові знімки, то лід навколо на 100 кілометрів", – зазначає учасник 29-ї Української антарктичної експедиції Віталій Камінський.

Віталій Камінський/Національний антарктичний науковий центр/Facebook Віталій Камінський/Національний антарктичний науковий центр/Facebook Віталій Камінський/Національний антарктичний науковий центр/Facebook Віталій Камінський/Національний антарктичний науковий центр/Facebook Віталій Камінський/Національний антарктичний науковий центр/Facebook

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Минулого року в цьому регіоні майже не було морської криги. Крім того, 2023-й став рекордним за мінімальною кількістю такого льоду в Антарктиці за весь час спостережень.

Як зазначають полярники, морська крига відіграє важливу роль в антарктичній екосистемі. Вона є своєрідною "ковдрою", що відокремлює океан від атмосфери.

Ба більше, лід не пропускає сонячне світло у воду і відбиває його, а також утримує в океані тепло, не даючи йому нагрівати повітря.

Також крижини є місцем народження тюленяток, відпочинку і мандрів різних видів дорослих тюленів та імператорських пінгвінів.

Нагадаємо, українські полярники записали голосні звуки, схожі на скрип і крик, які лунають над крижаними водами Антарктики.