В Іспанії знайшли ймовірну синагогу часів Римської імперії: будівлю вважали християнською церквою

Під час розкопок поселення в Іспанії часів Римської імперії науковці натрапили на сліди проживання там раніше невідомої єврейської громади. Відкриття спонукало археологів переглянути значення будівлі, яку вважали ранньохристиянською базилікою.

Про це йдеться в дослідженні, яке опублікували в науковому журналі Vegueta Anuario de la Facultad de Geografía e Historia, пише The Guardian.

Між 1985 і 1991 роками науковці вперше провели розкопки стародавнього міста Катулу, що поблизу сучасного міста Лінарес. Тоді вчені виявили будівлю, збудовану у IV столітті. Вони припустили, що це була церква ранньохристиянської доби.

Однак поруч зі спорудою не було поховань чи християнських реліквій, які притаманні церквам тієї епохи. Натомість у місті знайшли баптистерій – християнську будівлю для проведення хрещення.

Тепер науковці детальніше вивчили стародавнє місце і запідозрили, що "базиліка" може бути єврейською синагогою.

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На це вказують уламки олійних ламп, які були прикрашені зображеннями менор (семисвічників), черепиця з п’ятисвічною менорою, а також кришка глечика з єврейським написом.

Експерти мають кілька припущень щодо того, що написано на уламку посудини. Це може бути фраза "Світло прощення" або "Пісня Давиду". Однак існування напису свідчить про те, що в Катулу було раніше невідоме єврейське населення.

Крім того, вчені проаналізували архітектурні особливості "церкви" та планування, які нагадують знайдені в Палестині.

Фото: Баутіста Сепріан та інші Фото: Баутіста Сепріан та інші

"Синагоги того часу були більш квадратної форми, ніж християнські базиліки. Це через те, що під час єврейського богослужіння люди сидять навколо центральної біми (піднятої платформи).

У церкві ж священник проводить процесію в апсиді, що означає більш прямокутну форму", – розповів археолог Баутіста Сепріан.

Крім того, споруда розміщувалася в ізольованій частині міста поблизу зруйнованої римської лазні – джерела язичництва в часи активного поширення християнства.

"Римські лазні були останнім язичницьким місцем, що залишалося в місті. Це було щось диявольське, отже мало бути поза християнським світом", – пояснив Баутіста Сепріан.

Якщо припущення авторів роботи підтвердяться, знайдена синагога може виявитися одним із найстаріших єврейських храмів на Піренейському півострові. Інші нечисленні збережені синагоги Іспанії переважно споруджені в середньовіччі.

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Основна проблема науковців, яка не дозволяє однозначно говорити про наявність синагоги в місті, – відсутність письмових історичних підтверджень.

"Я впевнений, що критика буде, що цілком нормально – так працює і має працювати наука. Але ми вважаємо, що надали достатньо серйозні дані (про існування синагоги – ред.)", – додав Сепріан.

Незалежно від того, чи була будівля церквою або синагогою, розкопки показали докази невеликої єврейської громади, якій вдалося співіснувати з християнською спільнотою.

Раніше археологи заявили, що встановили точне розташування Хаджибейської фортеці. Вчені виявили, що оборонна будівля стояла на місці сучасного центру Одеси.