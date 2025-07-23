Кім із Кореї: у Китаї знайшли гробницю принца-заручника віком понад 1200 років

Китайські археологи виявили гробницю принца з давнього корейського королівства Сілла, який перебував у Китаї як політичний заручник у VIII столітті.

Могилу 48-річного Кім Йона знайшли поблизу міста Сіань у провінції Шеньсі, пише Arkeonews.

Це перше офіційне археологічне дослідження королівської гробниці епохи династії Тан (618-907), що належала до Сілли.

Як написано в епітафії, Кім Йон народився у 747 році й помер у 794-му, коли йому було 48 років.

Чоловіка відправили до Китаю в рамках дипломатичної стратегії династії Тан, яка використовувала заручників, щоб забезпечити лояльність васальних держав, зокрема Сілли.

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Родина Кім Йона служила заручниками протягом трьох поколінь, обіймаючи офіційні посади при дворі Тан.

Гробниця – це однокамерна земляна печера з довгим похилим входом і світловим отвором. Її довжина сягає понад 10 метрів, а глибина – 4 метри.

Усередині археологи знайшли 83 поховальні об’єкти, зокрема глиняні фігурки царів, охоронців, конюхів і тварин – верблюдів, коней, великої рогатої худоби, овець, свиней, собак і курей. Також на місці поховання були монети, посудина у формі пагоди та кам’яна плита з 557 китайськими ієрогліфами.

В епітафії описано життя Кіма, його походження, службу, дипломатичну діяльність і похорон, який організовували чиновники Тан.

У написі також згадано дружину Кіма Йона, хоча згадки про жінок – рідкісний випадок для таких написів.

Жінка походила з відомої китайської родини. Це наштовхнуло вчених на думку, що заручники з Сілли могли укладати шлюби з китайською знаттю для зміцнення зв’язків.

Кім Йон брав участь у двох дипломатичних місіях до Сілли, супроводжуючи послів Тан, і виконував церемоніальні функції.

Присутність Кіма, як і інших принців-заручників, символізувала і контроль імперії Тан, і взаємну співпрацю, засновану на культурному обміні та політичному впливі.

Вчені кажуть, що їхнє археологічне відкриття поглиблює розуміння дипломатії Східної Азії в середньовіччі та практики політичного заручництва як частини міждержавної політики.

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Нагадаємо, раніше вчені за допомогою ДНК відтворили зовнішність китайського імператора VI століття.