В Україні стартує благодійна акція "Шкільний портфелик" для допомоги дітям: як долучитися
В Україні стартує щорічна благодійна акція "Шкільний портфелик". Вона покликана допомогти українським родинам у складних життєвих обставинах зібрати до школи дітей, які навчаються у 1-4 класах.
Окрім приладдя, кожен портфель міститиме набір психологічної підтримки, розповіли "УП. Життя" у благодійному фонді "Карітас України".
Ціль на 2025 рік – купити та укомплектувати 5000 шкільних рюкзаків.
Тисячу портфелів закуплять на національному рівні, а решту планують організувати завдяки місцевим бізнесам і меценатам.
Для досягнення мети фонд планує зібрати 2,5 мільйона гривень.
Допомогу отримають учні 1-4 класів з родин внутрішньо переміщених осіб, із прифронтових або деокупованих територій, діти військовослужбовців і загиблих захисників, а також з багатодітних і кризових сімей.
Кожен "Шкільний портфелик" міститиме:
- навчальний набір – рюкзак, зошити, олівці, фломастери, фарби, пластилін, ножиці, клей, папір і картон;
- психологічний набір – дитячу пляшку для води, флікер, м'яку іграшку-браслет "Капібара", електронний Pop it, іграшку-м’ячик скранчемс/сквіш, гру Doobl, наліпки об’ємні, листівку з підтримкою та 10 інструкцій-карток для самозаспокоєння і сенсорного регулювання.
"Цьогоріч "Шкільний портфелик" – це не лише набір для навчання, а й символ турботи про емоційне здоров’я дитини.
Ми інтегруємо психологічну складову, аби зменшити рівень тривожності та зміцнити внутрішню стійкість. Це – частина нашого системного підходу до захисту дитинства, гідності та права кожної дитини на безпечний розвиток, попри війну", – зазначає очільниця програми "Освіта, формація і захист дітей" "Карітас України" Зоряна Лукавецька.
Зареєструватися для отримання допомоги можна у місцевих організаціях благодійного фонду.
Як долучитись до акції?
Для фізичних осіб
Переказати кошти на Монобанку за посиланням.
Для юридичних осіб (резидентів України)
Зробити благодійний внесок за реквізитами:
Р/Р UA883253650000002600407913626
ПАТ "КРЕДОБАНК", МФО 325365
Призначення платежу: Шкільний портфелик 2025
Міжнародний благодійний фонд "Карітас України", ЄДРПОУ 21695710
Для міжнародних партнерів та донорів
Зробити внесок за реквізитами SWIFT: [email protected]
Нагадаємо, у 2024 році "Карітас України" проводив таку ж акцію. На національному рівні фонд зібрав і передав дітям 412 укомплектованих "Шкільних портфеликів" на суму понад мільйон гривень.
Ще 30 місцевих організацій фонду закупили рюкзаки для понад 4600 дітей.