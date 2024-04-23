В Україні створять мережу "Стартап-школа – інкубатор-акселератор": що це означає

Кабмін підтримав експериментальний проєкт, який дозволить студентам втілювати в життя свої стартапи під час роботи або навчання.

Згідно з постановою уряду, в Україні створять мережу "Стартап-школа – інкубатор-акселератор" на базі вишів та наукових установ, тож студенти зможуть реалізовувати наукові проєкти у справжні стартапи одразу під час навчання, повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Це рішення є важливим кроком для розвитку інноваційної екосистеми в Україні. Така мережа допоможе студентам та науковцям у тестуванні наукових проєктів, комерціалізації наукового результату, пошуку та залученню інвесторів, наданні фінансової підтримки на початковому етапі розвитку стартапу, тобто пройти шлях від ідеї до стартапу", – заявив міністр освіти Оксен Лісовий.

У межах експериментального проєкту планують створити шість стартап-шкіл. Для цього Міністерство освіти і науки України влітку проведе серед університетів та наукових установ конкурс, де будуть відібрані перші 6 закладів.

Критерії для добору:

комерційна ефективність наукових, науково-технічних проєктів;

наявність інноваційної інфраструктури;

досвід співпраці з бізнесом;

потенціал розвитку екосистеми стартапів з урахуванням пріоритетів держави.

Міністр освіти вважає, що "стартап-екосистема" у вишах підсилить економічний потенціал країни та дасть можливість студентам розвивати стартапи вже під час навчання.

Конкурсний відбір та старт проєкту заплановано на початок літа 2024 року.

Нагадаємо, 23 квітня Рада також ухвалила закон про індивідуальні освітні траєкторії: ми пояснювали, що може змінитися для студентів.