У Харкові взяли під варту колишнього вчителя, якого підозрюють у зґвалтуванні учнів

Вчителя фізкультури з Харкова арештували за підозрою у розбещенні учнів

Колишнього вчителя фізкультури з Харкова взяли під варту за підозрою у зґвалтуванні та розбещенні неповнолітніх учнів.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Зазначається, що 55-річний чоловік залишатиметься під арештом до 26 листопада 2024 року без права внесення застави.

За даними слідства, з 2018 по 2021 роки чоловік вчиняв дії сексуального характеру щодо трьох хлопчиків віком 11, 12 та 13 років. Це відбувалося в різних школах Харкова, де він працював впродовж десяти років.

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Один із постраждалих наважився розповісти про сексуальне насилля лише після того, як виїхав за кордон.

Після цього вчитель фізкультури звільнився та переїхав жити до чоловічого монастиря в Тернопільській області.

Наразі слідчі продовжують розслідування, збирають докази та опитують свідків.

Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі за злочини проти дітей.

Справа перебуває під особливим контролем Харківської обласної прокуратури.



Нагадаємо, що 27 вересня 2024 року поліціянти повідомили колишньому вчителеві про підозру у вчинення зґвалтування (ч. 4 ст. 152 КК України), а також розбещенні неповнолітніх (ч. 2 ст. 156 КК України).